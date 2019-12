Avaí anuncia o técnico Augusto Inácio, compatriota de Jorge Jesus

O Avaí usou o Flamengo como exemplo para anunciar o técnico que comandará o clube na próxima temporada. O time catarinense acertou nesta quarta-feira com Augusto Inácio, 64 anos, compatriota de Jorge Jesus. O treinador, que assistiu um vídeo sobre a história da equipe e das características dos jogadores do elenco, será apresentado nesta quinta, às 11h.

"Estou feliz em dirigir o Avaí, uma equipe que passo a conhecer bem a partir de agora. Vim pelo projeto, porque os objetivos estão bem definidos. Falaram muito bem do Avaí, uma equipe que está pronta para avançar. Vocês vão conhecer meu estilo de trabalho, muita seriedade e busca pelo resultado", afirmou o treinador.

Augusto Inácio está sem clube desde que deixou o Aves, da primeira divisão do Campeonato Português. Ele fez dez jogos e venceu apenas um. Com passagem pela seleção portuguesa como lateral, iniciou a carreira de treinador em 1991 pelo Rio Ave. O técnico rodou pelo futebol do país, sendo campeão nacional no Sporting, em 2000.

Ainda de férias, o Avaí estreará no Campeonato Catarinense na semana de 22 de janeiro contra a Chapecoense, também rebaixada no Brasileirão. Antes, no dia 18, o time entrará em campo pela primeira vez na temporada. O adversário é o Brusque, pela Recopa Catarinense.

REFORÇOS - Antes de fechar com o técnico, o Avaí acertou com sete reforços para a temporada de 2020, cujo principal objetivo é voltar à Série A. São eles: o lateral Arnaldo, os zagueiros Rafael Pereira e Airton, o volante Bruno Silva, além dos atacantes Rildo, Gustavo Poffo e Alemão, os dois últimos para o time sub-23.