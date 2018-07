Avaí anuncia retorno do ídolo Marquinhos O Avaí anunciou nesta terça-feira o retorno de um dos maiores ídolos de sua torcida: o Marquinhos, que passou a temporada de 2010 no Santos. O jogador, que possui até homenagem na Ressacada, será apresentado nesta quarta, às 10 horas, no próprio estádio do clube.