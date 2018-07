Avaí aposta na concentração para se reabilitar e sair da zona de rebaixamento

A derrota em casa por 2 a 0 para o lanterna Atlético Goianiense não só encerrou a sequência invicta do Avaí como mexeu com o brio do elenco, que viu o clube voltar para a zona de rebaixamento depois de três jogos de sossego. Nesta quarta-feira, às 21h45, recebe o Vasco no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos em 18.º lugar, o técnico Claudinei Oliveira não descarta a possibilidade de fazer mudanças no time titular.

Durante os nove dias de treinamento na pausa para as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o treinador conviveu com os questionamentos da imprensa se iria mexer com na escalação. "Todos sabem que não gosto de mudar o time toda hora. Mesmo porque acho que não funciona. O que é importante, neste momento, é que cada jogador se doe ao máximo, porque precisamos somar pontos", afirmou.

A derrota para o time goiano mexeu com o dia a dia do clube. Se antes o clima era de brincadeira e descontração no centro de treinamento, neste momento o time pensa somente em sair da zona de rebaixamento mais uma vez. "O trabalho fica mais aliviado e tranquilo quando o time está bem na tabela. Mas a tensão e nervosismo aumentam quando aparecemos lá embaixo", explicou Claudinei Oliveira, que desde o início da competição sabia que a sua missão era mesmo manter o time catarinense na elite em 2018.

Por enquanto, a ideia dele é manter a mesma formação que vinha dando resultado no segundo turno, pelo menos para o jogo contra o Vasco. O treinador deixou claro que ninguém tem lugar cativo no time titular e no último trabalho desta terça-feira fez alguns testes do meio para frente. Mudanças que podem ocorrer até durante o jogo. Como as entradas de Luanzinho e Romulo, além do experiente meia Marquinhos.