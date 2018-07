Avaí arranca empate com o Tupi e fica fora da zona de descenso da Série B

O ponto conquistado fora de casa foi suficiente para o Avaí ficar em 16.º lugar, como o primeiro time fora da degola, com 12 pontos. Os mineiros, por outro lado, estão em penúltimo lugar com apenas nove.

A noite não parecia das melhores para o Tupi, pois antes dos 15 minutos, o time teve que fazer duas alterações. Henrique e Hiroshi deixaram o gramado com uma lesão. Um dos reservas que foi a campo abriu o placar aos 21 minutos. Henrique aproveitou cruzamento da esquerda e emendou de primeira, cruzado, sem chances de defesa para Renan.

O gol do Tupi agitou a partida e fez o Avaí acordar, ainda que o placar não tenha se alterado antes do intervalo. Atrás no marcador, o time catarinense voltou dos vestiários com duas alterações e foi de vez para cima em busca do empate. Diego Jardel tentou de fora da área e parou em grande defesa de Rafael Santos. Aos 15 minutos veio o empate. Jajá enfiou na diagonal e Rômulo tocou por baixo do goleiro para deixar tudo igual.

O Tupi tentou sair mais para o jogo, mas esbarrou na marcação do Avaí. Satisfeito com o empate, o time catarinense se fechou, tocou a bola e ficou satisfeito com o 1 a 1. Nos acréscimos, o goleiro Renan fez um pequeno milagre e contou com a ajuda da trave para garantir a igualdade.

O Avaí volta a campo diante do Vila Nova, na próxima terça-feira, às 19h15, na Ressacada, em Florianópolis. Um pouco mais tarde, no mesmo dia, o Tupi visita o Sampaio Corrêa, às 20h30, no Castelão, em São Luís.

FICHA TÉCNICA:

TUPI 1 X 1 AVAÍ

TUPI - Rafael; Henrique (Jonathan), Rodolfo Mol, Bruno Costa e Douglas; Filipe Alves (Gabriel Sacilotto), Rafael Jataí, Marcos Serrato, Vinícius Kiss e Rubens; Hiroshi (Thiago Silvy). Técnico: Estevam Soares.

AVAÍ - Renan; Renato, Fabio Sanches, Gabriel e Célio Santos (Capa); Luan, Braga (Caio César), Jajá (Alemão) e Diego Jardel; Rômulo e William. Técnico: Silas Pereira.

GOLS - Jonathan aos 21 minutos do primeiro tempo e Rômulo aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE).

CARTÕES AMARELOS - Douglas e Rafael Jataí (Tupi); Capa e Caio César (Avaí).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Mario Helênio, em Juiz de Fora (MG).