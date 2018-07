Avaí bate o Vila Nova em casa e assume a liderança da Série B

Depois de um primeiro tempo decepcionante e que preocupou a sua torcida, o Avaí voltou melhor para a etapa final e venceu o Vila Nova por 2 a 1, neste sábado à noite, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, no fechamento da 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vencer era é a exigência para o time avaiano assumir a liderança isolada da competição, agora com 41 pontos. Tem um a mais do que o rival Joinville, seguido por Vasco e Ceará, com 39 pontos, completando o G4.

Nesta rodada, o Avaí foi o único do bloco de frente que venceu. O Joinville empatou, por 1 a 1, com o Icasa, em Juazeiro do Norte (CE), enquanto o Ceará perdeu para o Náutico, por 2 a 1, em Recife. O Vasco ficou no empate, por 1 a 1, com o Atlético-GO, em Brasília. De outro lado, o Vila Nova continua na lanterna, com apenas 14 pontos e o técnico Márcio Azevedo pode cair.

O primeiro tempo foi muito ruim. O Avaí não se encontrou em campo, se enervando com a forte marcação do time goiano. No intervalo, o técnico Geninho reconheceu o mau futebol. "Estamos nos precipitando. Mas não vou trocar ninguém. Posso trocar oito? Vamos só mudar a nossa postura", prometeu.

Foi o que aconteceu no segundo tempo. O Avaí voltou na frente e abriu o placar aos sete minutos. Marquinhos completou na pequena área o cruzamento rasteiro de Anderson Lopes. O time continuou na frente, mas sofreu o empate num descuido da defesa. Jheimy subiu entre os zagueiros e testou firme, deixando tudo igual aos 21 minutos.

Por alguns momentos, a torcida ficou preocupada. Mas o segundo gol saiu aos 24 minutos. Marquinhos bateu escanteio com efeito e Diego Felipe subiu no primeiro pau para testar de cima para baixo. Foi seu nono gol, sexto de cabeça. O Vila Nova ainda tentou ir ao ataque, mas o Avaí soube controlar o jogo, tocando a bola e esperando o apito final.

Na terça-feira acontece a 23.ª rodada da Série B, quando o Avaí vai receber o Sampaio Corrêa, às 19h30. O Vila Nova vai sair para encarar o Icasa, às 21h50.

PORTUGUESA PERDE MAIS UMA