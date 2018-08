Avaí bate Vila Nova, quebra jejum em casa e dorme no G-4 da Série B

O Avaí levou a melhor sobre o Vila Nova-GO em confronto direto pelas primeiras colocações da Série B do Campeonato Brasileiro e venceu por 1 a 0, nesta terça-feira, na Ressacada, pela 20.ª rodada, a primeira do returno. Com o resultado, o time catarinense dorme dentro do G-4.

A vitória levou o Avaí aos 32 pontos, pulando do sétimo para o terceiro lugar, enquanto o Vila Nova permanece com 30 pontos, agora em quinto. Os outros nove jogos da rodada ainda serão disputados até o sábado e Atlético-GO, Guarani e Figueirense ainda podem retomar a posição do Avaí.

O resultado ainda acabou com um jejum de 60 dias sem vencer em casa. A última vitória da equipe de Florianópolis na Ressacada tinha sido contra o Coritiba, por 2 a 0, pela décima rodada. Desde então foram empates com Guarani, por 3 a 3, Atlético-GO e CSA, ambos por 0 a 0, e uma derrota para o Goiás, por 1 a 0.

O jogo começou bem movimentado e o Vila Nova quase abriu o placar aos seis minutos em cobrança de escanteio. A bola sobrou nos pés de Wesley Matos, livre na pequena área, mas a defesa do Avaí conseguiu bloquear a finalização.

Na resposta do time da casa, três minutos mais tarde, Marquinhos deu lançamento preciso para Renato, que bateu de primeira para surpreender o goleiro e acertou a trave. O Vila Nova também acertou a trave na primeira etapa. Aos 22 minutos, Vinícius Leite cortou a marcação e bateu da entrada da área, acertando o poste direito de Aranha.

Apesar do primeiro tempo movimentado, o placar só se alterou na segunda etapa. Mais ofensivo, o Avaí pressionou até os 34 minutos, quando Guga cobrou escanteio e Rodrigão desviou de cabeça para o fundo do gol.

Sem forças para responder, o Vila Nova não conseguiu buscar o empate nos últimos minutos e foi dominado pelo time mandante, que trabalhou a bola e administrou a vantagem até o apito final.

O Avaí volta a campo na próxima terça-feira, quando visitará o Brasil de Pelotas, no estádio Bento de Freitas, em partida que abre a 21.ª rodada da Série B. Na sexta-feira, dia 17 de agosto, o Vila Nova recebe o CRB no Serra Dourada, em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 VILA NOVA

AVAÍ - Aranha; Guga, Airton, Betão e Capa; Judson, Renato (Lourenço), André Moritz e Marquinhos (Marquinhos Silva); Romulo (Luanzinho) e Rodrigão. Técnico: Geninho.

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Wellington Reis (Ramon), Moacir e Alan Mineiro; Mateus Anderson (Elias), Alex Henrique (Anderson Cavalo) e Vinícius Leite. Técnico: Hemerson Maria.

GOL - Rodrigão, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Betão, André Moritz e Marquinhos Silva (Avaí); Wesley Matos e Alan Mineiro (Vila Nova).

RENDA - R$ 76.074,00.

PÚBLICO - 3.773 pessoas.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).