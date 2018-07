Avaí busca a vitória em casa para fugir do rebaixamento No seu antepenúltimo desafio na fuga da zona de rebaixamento, o Avaí volta a jogar neste domingo, às 19h30, em confronto direto contra o Atlético Goianiense, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Motivada pela vitória obtida diante do Internacional (3 a 2) na última rodada, a equipe catarinense aposta no fator "casa" para sufocar o time goiano com pressão constante.