Avaí busca empate diante do Paraná em Florianópolis

Com o resultado, o Paraná acumula o quarto jogo sem derrota, sendo duas vitórias e dois empates, e chega aos 12 pontos na Série B. Do outro lado, o Avaí passa a somar cinco partidas sem vencer - dois empates e três derrotas - e está com nove pontos. Além disso, o técnico Hemerson Maria, que substituiu Ricardinho, segue sem ganhar no time catarinense.

Mais eficiente, o Paraná abriu o placar aos 19 minutos, quando Paulo Sérgio bateu de fora da área e o goleiro Diego deu rebote para Léo, que, livre, só empurrou para o gol. Melhor em campo, o time paranaense ampliou aos 29: após cruzamento de Lúcio Flávio, Rubinho apareceu livre na segunda trave e testou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o Avaí diminuiu logo aos três minutos, quando Márcio Diogo fez boa jogada e cruzou para o meio da área. Na marca do pênalti, Tauã bateu de primeira, sem chances para o goleiro Luiz Carlos. O empate veio aos 19, em cruzamento que Tauã desviou e Márcio Diogo só completou para definir o placar de 2 a 2 na Ressacada.

O Paraná volta a jogar na próxima sexta-feira, contra o América-RN, em Curitiba, enquanto o Avaí entra em campo já na terça, diante do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 2 x 2 PARANÁ

AVAÍ - Diego; Vinícius Bovi (Alex Reinaldo), Bruno Maia, Leandro Silva e Aelson (Marrone); Eduardo Costa, Rodrigo Thiesen, Cléber Santana e Diego Jardel (Tauã); Márcio Diogo e Reis. Técnico - Hemerson Maia.

PARANÁ - Luis Carlos; Roniery, Alex Alves, Brinner e Paulinho; Edson Sitta, Ricardo Conceição, Rubinho (Moacir) e Lúcio Flávio; Léo (Felipe Amorim) e Paulo Sérgio (Reinaldo). Técnico - Dado Cavalcanti.

GOLS - Léo, aos 19, e Rubinho, aos 29 minutos do primeiro tempo; Tauã, aos 3, e Márcio Diogo, aos 19 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Aelson (Avaí); Roniery (Paraná).

PÚBLICO - 5.412 pagantes.

RENDA - R$ 64.424,00.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).