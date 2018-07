Avaí busca vitória para não entrar na zona da degola Na primeira partida da série das dez que faltam para completar a sua participação no Campeonato Brasileiro, o Avaí terá uma desafiadora missão neste domingo, às 16 horas, diante do Flamengo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis: uma vitória como medida emergencial para evitar o ingresso no grupo dos quatro últimos na tabela de classificação pela primeira vez. A equipe catarinense vem oscilando entre a 15.ª e 16.ª posições ao longo das últimas sete rodadas.