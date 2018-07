Avaí cede empate ao Ceará e amarga zona de rebaixamento da Série B

FLORIANÓPOLIS - O Avaí segue na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o time catarinense saiu na frente, mas cedeu o empate ao Ceará, que arrancou o 1 a 1, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela quinta rodada. Com o resultado, os catarinenses seguem dentro do grupo dos quatro rebaixados para a Série C, em 17.º lugar, com apenas quatro pontos. O Ceará, por outro lado, está na parte de cima da tabela, com oito pontos, na quarta colocação.

Apesar de jogar fora de casa, foi o Ceará quem levou mais perigo no começo da partida. Nos dez primeiros minutos, o time criou duas boas chances, primeiro em chute rasteiro de Bill, depois em cabeçada de Magno Alves. Em ambas, o goleiro Vágner fez boas defesas.

De olho nas estocadas perigosas do adversário, que carimbou a trave em cabeceio, o Avaí ficou mais com a bola, mas teve dificuldades em chegar ao gol de Luis Carlos. Na única boa chegada, Tinga bateu forte e o goleiro do Ceará fez grande defesa, mandando para escanteio.

Depois de ver o adversário criar as melhores chances, o Avaí foi para cima no começo da segunda etapa e abriu o placar logo aos dois minutos. Diego Jardel recebeu bom passe dentro da área e finalizou com precisão, sem chances para o goleiro. Depois de desperdiçar boas oportunidades na primeira etapa, o Ceará precisou correr atrás do resultado. Bill teve oportunidade de empatar, mas exagerou na força e mandou longe do gol. Nervoso com a retranca imposta pelo adversário, o Ceará tinha dificuldades para atacar.

Satisfeito com o resultado, o Avaí ficou atrás e acabou se complicando aos 34 minutos. Numa desatenção da defesa catarinense, Bill aproveitou passe de Magno Alves e deixou tudo igual. Antes do apito final, os visitantes tiveram outra grande chance de marcar, mas Gil perdeu oportunidade clara, dentro da pequena área.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, quando a Série B terá rodada completa. O Avaí recebe o Paraná, novamente na Ressacada, em Florianópolis, às 19h30, enquanto o Ceará encara o América-RN, às 21h50, na Arena das Dunas, em Natal.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 1 CEARÁ

AVAÍ - Vagner; Bocão, Antônio Carlos, Pablo e Eduardo Neto; Eduardo Costa, Tinga, Diego Jardel, Cleber Santana e Marquinhos (Paulo Sérgio); Anderson Lopes (Roberto). Técnico: Pingo.

CEARÁ - Luis Carlos; Samuel Xavier (Marcos), Sandro, Diego Ivo e Vicente; João Marcos, Ricardinho, Marcos Vinícius (Gil) e Nikão (Felipe Amorim); Magno Alves e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Diego Jardel aos 2 e Bill aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

CARTÕES AMARELOS - Antônio Carlos, Eduardo Neto (Avaí); Sandro, João Marcos, Vicente, Nikão, Ricardinho (Ceará).

PÚBLICO e RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).