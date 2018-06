Avaí cede empate ao Sampaio Corrêa e perde chance de se aproximar dos líderes

O Avaí sentiu o gostinho da vitória, mas acabou cedendo o empate ao Sampaio Corrêa pelo placar de 1 a 1, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Castelão, pela nona rodada da Série B do Brasileiro. O time catarinense desperdiçou a oportunidade de se aproximar dos líderes Fortaleza e CSA.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B

Com o empate, o Avaí conheceu seu segundo tropeço seguido na competição e terminou o dia com 15 pontos na tabela de classificação, contra 11 do Sampaio, que segue sem definir se lutará pelo acesso ou contra o rebaixamento.

A primeira etapa foi de poucas emoções, com os dois times disputando cada bola com muita intensidade, mas a briga se limitou ao meio de campo, com as defesas levando vantagem e impedindo lances de perigo contra o gol.

Nas raras finalizações de ambas as equipes, faltou precisão para acertar o gol e os dois goleiros terminaram a primeira metade da partida praticamente sem praticar nenhuma intervenção.

A segunda etapa foi mais movimentada, com o Sampaio mais presente no campo de ataque. O time da casa melhorou com a entrada do atacante Rodrigo Fumaça, que logo em sua primeira jogada recebeu de Danielzinho e, de cabeça, acertou a trave do goleiro Aranha.

Mesmo assim, o Avaí conseguiu se segurar e ainda surpreendeu no final. Aos 34 minutos, Getúlio recebeu passe em velocidade e foi derrubado pelo goleiro Andrey. O zagueiro Fagner Alemão, no minuto seguinte, cobrou o pênalti com categoria e marcou o primeiro gol do jogo.

Três minutos mais tarde, aos 38, no entanto, Rodrigo Fumaça empatou. Após bate rebate dentro da área, o atacante finalizou sem força, mas a bola morreu no fundo do gol.

Antes do apito final, mais uma chance para cada lado. Carlos Alberto arriscou de longe e mandou no travessão. Pelo Sampaio, Wellington Rato acionou Fumaça, que driblou Alemão e chutou pela linha de fundo.

O Avaí volta a campo na próxima sexta-feira, quando recebe o Coritiba, na Ressacada, em Florianópolis, pela décima rodada da Série B. No sábado, o Sampaio Corrêa enfrenta o Oeste em mais uma partida no Castelão, em São Luis.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 1 X 1 AVAÍ

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Maracás e Alyson; William, Diego Silva (Wellington Rato), Danielzinho e Fernando Sobral; Bruninho (Rodrigo Fumaça) e Alexandro (Uilliam). Técnico: Roberto Fonseca.

AVAÍ - Aranha; Guga, Fagner Alemão, Betão, Airton e Capa; Matheus Barbosa, Luanzinho (Getúlio), Pedro Castro e Martinuccio (Carlos Alberto); Rodrigão. Técnico: Geninho.

GOLS - Fagner Alemão, aos 35, e Rodrigo Fumaça, aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Emerson de Almeida Ferreira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Andrey, William e Alexandro (Sampaio Corrêa); Guga, Matheus Barbosa, Luanzinho e Capa (Avaí).

RENDA - R$ 33.730,00.

PÚBLICO - 3.696 pagantes (5.009 total).

LOCAL - Estádio do Castelão, em São Luís (MA).