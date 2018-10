Avaí coloca ingressos a R$ 5 para confronto direto pelo acesso na Série B

O Avaí pode dar mais um passo rumo à elite nacional neste sábado, quando faz um confronto direto contra o Londrina, a partir das 16h30, em Florianópolis, pela 34.ª rodada da Série B. E para isso aposta no fator casa. A expectativa é de que o estádio da Ressacada esteja lotado.

Além do bom momento vivido pelo time, que não perde há quatro jogos e vem de vitória sobre o Goiás por 3 a 0, em Goiânia, a diretoria fez promoção. Os ingressos para o setor H são vendidos ao preço de R$ 5,00. Crianças até 12 anos pagam esse valor em qualquer lugar do estádio.

Os sócios e torcedores usando a camisa do Avaí podem comprar dois ingressos com 50% de desconto para os setores A, B, C, D e E. A expectativa é de um público superior a 10 mil torcedores.

A sequência positiva colocou o Avaí na vice-liderança da Série B com 55 pontos, quatro a mais que o Atlético Goianiense, o quinto colocado. Na teoria, o time, dirigido pelo técnico Geninho, precisa de mais oito pontos nos últimos cinco jogos.