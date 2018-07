Avaí comemora 90 anos com vitória sobre ABC por 2 a 0

FLORIANOPÓLIS - No próximo domingo, dia 1.º de setembro, o Avaí completa 90 anos, mas a comemoração começou nesta sexta-feira. Pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o time catarinense venceu o ABC por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, chegando ao sexto lugar, com 29 pontos, um a menos que Joinville e Paraná, que lutam pelo G-4, e acumulando a oitava partida sem perder - seis vitórias e dois empates.

De quebra, esta é a primeira vez que o Avaí ultrapassa o Figueirense, rival catarinense, na competição, que ficou com 26, em nono, mas que ainda joga no complemento desta rodada. O nome do jogo foi o meia Cléber Santana, que marcou os dois gols, um em cada tempo. Por sua vez, a situação do ABC é complicada. Com apenas 11 pontos, amarga a lanterna, tendo conquistado apenas duas vitórias.

O primeiro tempo foi muito fraco tecnicamente, com os dois times aplicados na marcação. Mas, aos 39 minutos, o goleiro Lopes entregou um gol para o Avaí. Cléber Santana recebeu na área e bateu fraco, mas o arqueiro furou a bola, que passou no meio de suas pernas, fazendo a festa dos torcedores presentes na Ressacada.

Na etapa final, o ABC se lançou mais ao ataque, deixando o contra-ataque aberto para o Avaí, que aos 24 minutos perdeu uma boa chance. Após lançamento, Luciano invadiu a área sozinho, mas na hora do chute pegou mal na bola e bateu para fora.

O ABC teve a sua melhor oportunidade aos 31 minutos. Após cruzamento, Alvinho testou rente a trave de Diego, que já estava fora da jogada. No final do jogo, Márcio Diogo foi derrubado por Rogélio. Na cobrança, Cléber Santana bateu com categoria e deu números finais ao confronto.

Na última rodada do primeiro turno, a 19.ª, os times jogam na terça. O Avaí joga contra o Boa, em Varginha (MG), às 19h30, enquanto que o ABC recebe o América-MG, em Natal, às 21h50.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 0 ABC

AVAÍ - Diego; Ricardinho, Alex Lima, Bruno Maia e Héracles; Eduardo Costa, Rodrigo Thiesen, Marquinhos (Anderson Uchoa) e Diego Jardel (Luciano); Cleber Santana e Beto (Márcio Diogo). Técnico: Hemerson Maria.

ABC - Lopes; Thiaguinho (Alvinho), Flávio Boaventura (Pingo), Rogério e Guto; Edson, Bileu, Daniel Paulista e Erick Flores; Wanderley (Gilmar) e Rodrigo Silva. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Cléber Santana, aos 39 minutos do primeiro tempo; Cléber Santana (pênalti), aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Flávio Boaventura, Bileu, Edson e Thiaguinho (ABC).

ÁRBITRO - Diego Almeida Real (RS).

RENDA - R$ 108.625,00.

PUBLICO - 9.528 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).