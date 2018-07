Avaí comete falhas, é atropelado pelo Fluminense e segue na lanterna

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Avaí teve uma noite para ser esquecida nessa quarta-feira. O time catarinense recebeu o Fluminense na Ressacada, em Florianópolis, pela nona rodada, e perdeu por 3 a 0 com falhas do goleiro Maurício Kozlinski e do estreante Maicon, lateral-direito que marcou época na seleção brasileira e na Inter de Milão, da Itália.

Com a derrota, que acabou ainda com a invencibilidade em casa, o Avaí permanece com cinco pontos e na última colocação. O Fluminense, com 14 pontos, chegou à sexta posição, sem tomar um gol pela primeira vez no Brasileirão.

Melhor no jogo desde o começo, o Fluminense desperdiçou algumas chances de abrir o placar nos primeiros minutos, mas conseguiu balançar as redes pela primeira vez aos 28, com Henrique Dourado. O goleiro Maurício Kozlinski tentou driblar justamente o artilheiro do campeonato, agora com nove gols, perdeu a bola e viu o atacante adversário completar para as redes.

As lambanças da defesa do Avaí não pararam por aí. Cinco minutos mais tarde, Gustavo Scarpa bateu escanteio e o estreante Maicon se antecipou, mas desviou contra a própria meta, marcando gol contra em sua estreia. Aliás, ele mostrou estar fora de ritmo, tanto que acabou substituído no segundo tempo.

Em noite inspirada, o Fluminense ainda ampliou aos 14 minutos da etapa final com o jovem Mascarenhas. O lateral-esquerdo de 18 anos arriscou de longe e a bola desviou em Maicon, traindo o goleiro Kozlinski.

No final, o ritmo do jogo caiu e o time carioca, com o resultado já assegurado, só administrou a vantagem e trocou passes esperando o apito final. O Avaí não mostrou poder de reação e teve de se contentar com a perda da invencibilidade em seu estádio, além de manter a tensão pela falta de pontos.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, quando visita o São Paulo, no Morumbi, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Avaí joga contra o Botafogo, no Engenhão, na segunda-feira à noite.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 3 FLUMINENSE

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Maicon (Leandro Silva), Betão, Gustavo e Capa; Luan, Judson (Pedro Castro), Marquinhos (Willians) e Juan; Romulo e Joel. Técnico: Claudinei Oliveira.

FLUMINENSE - Júlio César; Renato, Reginaldo, Henrique e Mascarenhas (Léo); Matheus Norton, Orejuela e Gustavo Scarpa; Marcos Calazans (Lucas Fernandes), Henrique Dourado (Marquinho) e Richarlison. Técnico: Abel Braga.

GOLS - Henrique Dourado, aos 28, e Maicon, contra, aos 33 minutos do primeiro tempo. Mascarenhas, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (SC).

CARTÕES AMARELOS - Judson (Avaí); Mateus Norton (Fluminense).

RENDA - R$ 124.862,00.

PÚBLICO - 5.342 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).