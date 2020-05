Avaí confirma quatro casos positivos do novo coronavírus em seu elenco

O Avaí confirmou no fim da noite de quarta-feira que quatro jogadores do seu elenco tiveram contato com o novo coronavírus. Dentre eles, três foram considerados imunizados, enquanto um está infectado e ficará de quarentena ao lado de sua mulher por 14 dias, em casa. Os nomes não foram revelados pela diretoria do clube de Florianópolis.

"Três dos nossos atletas já cruzaram com a doença e têm uma cicatriz sorológica, que é um sinal de cura. Eles estão imunizados. Um dos nossos atletas deu positivo. Ele tem a presença do vírus. Já conversamos com ele, que mora com a mulher. Os dois estão em quarentena por 14 dias. Fizemos a comunicação à Prefeitura de Florianópolis e à Vigilância Sanitária", revelou o médico do clube, Fernando Funchal, em entrevista à rádio Avaí.

Na última segunda-feira, o Avaí testou todos os seus atletas, membros da comissão técnica e funcionários, totalizando mais de 130 pessoas. Delas apenas quatro tiveram contato com o vírus. Apesar disso, o clube catarinense segue pedindo à prefeitura a liberação para continuar com os treinamentos presenciais, em campo. Com a decisão imposta pela Prefeitura de Florianópolis, o Avaí faz treinos online. O clube preparou um protocolo de proteção, através de seu departamento médico, e encaminhou ao prefeito Gean Loureiro.

Até quarta-feira, o Estado de Santa Catarina tem 3.762 casos confirmados de covid-19 e 73 mortes. O Brasil já soma 192 mil pessoas infectadas, com mais de 13 mil mortes.