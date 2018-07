Avaí conta com a estreia de Maicon para quebrar jejum de quatro partidas

Chegou a hora que o torcedor do Avaí tanto esperava: o lateral-direito Maicon, ex-seleção brasileira, de 35 anos, finalmente vai estrear no Campeonato Brasileiro. Ele está confirmado pelo técnico Claudinei Oliveira para esta quarta-feira, às 21h45, no time que enfrentará o Fluminense no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela nona rodada. Lanterna da competição, os catarinenses ainda não perderam nenhuma partida dentro de casa, onde somaram os seus cinco pontos.

São dois empates e uma vitória suada contra o Sport na quarta rodada, que lhe deixam com cinco pontos, três a menos que o Vitória, primeiro time fora da zona de rebaixamento. Recentemente vem de quatro jogos consecutivos sem vencer, com uma derrota para o Atlético Goianiense por 3 a 1, seu concorrente direto contra o descenso.

Do time que perdeu para o Vasco por 1 a 0 no último final de semana, Claudinei Oliveira tem algumas possibilidades de mudanças. Na lateral direita, Leandro Silva perdeu a posição para Maicon, que vinha treinando há pelo menos duas semanas e tem totais condições de jogo. "Estou me sentindo bem e pronto para jogar. Quero ajudar meus companheiros", disse o esperado reforço.

Na defesa, Betão assume a posição de Airton, enquanto que Luan será o primeiro volante, deixando Wellington Simião mais uma vez como opção para o segundo tempo. Na frente, Leandro Silva ganhou a posição de Diego Tavares no treino e deve começar jogando.

Junior Dutra, vice-artilheiro do Avaí e líder em assistências, está na fase final de recuperação e pode ficar à disposição. Ele ainda precisa ser reavaliado pelos médicos catarinenses e, como não treinou nesta terça-feira, deve ser opção no banco de reservas caso seja liberado.

Nesta terça-feira, o Avaí confirmou a contração do atacante Joel, ex-Coritiba e Cruzeiro. O camaronês se apresentou na sala de imprensa e logo depois já participou do treinamento no CT - inclusive treinou no lugar de Leandro Silva. Ele aguarda ter seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear. Por outro lado, Diego Jardel está com negociações avançadas para jogar no Catar.