Avaí contrata zagueiro Gustavo Bastos, ex-Mirassol

"O Gustavo Bastos já está acertado conosco e vem para somar no nosso time", afirmou o treinador, após a vitória sobre o Figueirense, por 2 a 0, pelo Estadual. A apresentação de Gustavo Bastos, assim como a do goleiro Fernando Leal, deve acontecer até a próxima quinta-feira. Os dois jogadores foram destaques do Mirassol no Paulistão. O defensor chegou até mesmo a ser sondado pelo Palmeiras. Eles nem devem participar do confronto com o Oeste pelo Título do Interior.

Outro nome cotado para chegar ao Avaí é o atacante Fábio Santos, do Oeste. Ele também interessa a outros clubes, como Vitória, Sport e até mesmo o Sporting Lisboa-POR, que procura um substituto para Liedson. No total, Fábio Santos marcou 10 gols neste Campeonato Paulista, ficando atrás apenas do próprio atacante corintiano, que tem 11.