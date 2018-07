Avaí derrota Atlético-GO e encerra jejum de vitórias

Com o fim do jejum, o Avaí chegou aos 12 pontos e deu sinal de vida na luta contra o rebaixamento na Série B. Já o Atlético-GO conheceu a segunda derrota seguida e estacionou nos 13 pontos.

Com os dois times pressionados e precisando da vitória, o primeiro tempo foi bastante nervoso e marcado por muitos erros de passes. Após lançamento de Renan Foguinho, Leandro Silva escorregou e a bola ficou livre para Ricardo Jesus. Na cara de Diego, o atacante do Atlético-GO bateu por cima.

A primeira finalização do Avaí saiu apenas aos 31 minutos, quando Diego Jardel arriscou de longe e a bola passou raspando o travessão de Márcio. A torcida do time da casa não ficou satisfeita com o primeiro tempo e vaiou bastante na saída para o intervalo.

O Avaí voltou melhor do intervalo e cresceu depois que Jorginho fez falta em Márcio Diogo, recebeu o segundo amarelo e deixou o Atlético-GO com um jogador a menos. Aí, Héracles aproveitou a sobra aos 12 minutos e pegou de primeira, mandando no canto de Márcio: 1 a 0.

Em desvantagem no placar e com um jogador a menos, o Atlético-GO assustou apenas em cobrança de falta de João Paulo, defendida por Diogo. Já os donos da casa perderam várias oportunidades para ampliar o placar.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 12ª rodada da Série B. O Avaí recebe o Paysandu na Ressacada, em Florianópolis, e o Atlético-GO também joga em casa, diante do Paraná, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 1 X 0 ATLÉTICO-GO

AVAÍ - Diego; Ricardinho (Alex Reinaldo), Leandro Silva, Bruno Maia e Héracles; Eduardo Costa, Cléber Santana, Marquinhos e Diego Jardel; Márcio Diogo (Alê) e Reis (Beto). Técnico - Hemerson Maria.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Jorginho, Arthur, Diego Giaretta e Denner (Mahatma Gandhi); Renan Foguinho, Marino, Ernandes e João Paulo (Marcone); Ricardo Jesus (Rafael Gladiador) e Anselmo. Técnico - Renê Simões.

GOL - Héracles, aos 12 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Goncalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Ricardinho, Marquinhos, Leandro Silva e Cleber Santana (Avaí); Ernandes, Marino, Diego Giaretta, Jorginho e Denner (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO - Jorginho (Atlético-GO).

RENDA - R$ 30.595,00.

PÚBLICO - 2.918 total.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).