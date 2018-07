Avaí derrota Icasa e volta a festejar na Série B SÃO PAULO - O Avaí voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, encerrando o jejum de três jogos - dois empates e uma derrota. Neste sábado, pela 22ª rodada, o time catarinense ganhou do Icasa por 3 a 1, na Ressacada, em Florianópolis. Para isso, contou com atuação inspirada de Marquinhos, que fez um gol e deu assistência para os outros dois. Com a vitória, o Avaí chegou aos 34 pontos, ficando a cinco do quarto colocado Paraná, primeiro time dentro do G-4, a zona do acesso. Assim, ultrapassou o próprio Icasa, que permanece com 32.