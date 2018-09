Avaí derrota o CRB na Ressacada e se garante no G-4 da Série B

O Avaí garantiu a permanência no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro ao derrotar o CRB por 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no estádio da Ressacada, pela 25ª rodada. O único gol do duelo foi marcado por Pedro Castro.

Com o resultado, o Avaí foi aos 42 pontos, começando a entrar na briga pela liderança. O CRB, por outro lado, não conseguiu se distanciar da zona de rebaixamento e acabou a rodada com 28.

O Avaí demorou a se achar no confronto contra o CRB. O time catarinense cometeu muitos erros e acabou sendo pressionando pelo rival. Em um chute de longa distância, Neto Baiano mandou rente ao gol de Aranha. O atacante participou de todas as oportunidades da equipe, mas sem sucesso.

Na melhor delas, achou Iago livre dentro da área. Ele disparou e chutou. A bola tinha endereço certo, até que Airton tirou em cima da linha para salvar o Avaí, que aos poucos foi crescendo e tomando conta da partida.

Aos 34 minutos, Guga foi até a linha de fundo e jogou para trás. Pedro Castro encheu o pé, mas carimbou a defesa do CRB. A bola sobrou para o próprio meia. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o CRB subiu a linha de marcação a apertou a saída de bola do Avaí. Edson Ratinho aproveitou a falha de Capa pela esquerda para exigir uma boa defesa de Aranha. Marcelo pegou a sobra, mas também ficou no goleiro adversário.

Em vantagem, o Avaí começou administrar o resultado e recuou. O CRB tentou aproveitar e foi com tudo para o ataque, mas só encontrou espaço nas jogadas de bola parada. Em cobrança de falta de Neto Baiana, Aranha foi buscar no ângulo. Na sobra, a defesa da equipe catarinense foi mais rápida e tirou a bola da área. Nos minutos finais, o Avaí se fechou ainda mais, segurou o CRB e acabou confirmando três importantes pontos na briga pelo acesso.

Na próxima rodada, o Avaí enfrenta o Paysandu na sexta-feira, às 18 horas, no Estádio da Curuzu, em Belém. No mesmo dia, às 16h, o CRB recebe o Guarani no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 0 CRB

AVAÍ - Aranha; Guga, Airton, Betão e Capa; Judson, Pedro Castro e Matheus Barbosa; Gabriel Lima, Beltrán (Daniel Amorim) e Romulo (Marquinhos Silva). Técnico: Geninho.

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Paulinho; Claudinei, Tinga (Leílson), Marcelo (Felipe Menezes) e Edson Ratinho (Willians Santana); Iago e Neto Baiano. Técnico: Doriva.

GOL - Pedro Castro, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Jefferson Ferreira de Moraes (GO).

CARTÕES AMARELOS - Gabriel Lima (Avaí); Anderson Conceição, Marcelo e Iago (CRB).

RENDA - R$ 65.626,00.

PÚBLICO - 3.250 torcedores.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).