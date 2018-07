Avaí derrota o Criciúma em duelo catarinense e começa a sonhar com G4 da Série B

O resultado deixou o Avaí com 33 pontos, cada vez mais perto do G4 - a zona de acesso. O Criciúma, que não vence há quatro rodadas, começa a ficar para trás, com 31. A luta contra o rebaixamento começa a ser uma realidade.

Foi só o meia Marquinhos retornar de lesão que o Avaí reencontrou o bom futebol. Com uma qualidade maior no toque de bola, o time catarinense fez um primeiro tempo perfeito diante de seu rival e saiu de campo com 2 a 0 no placar. A equipe visitante até esboçou uma pressão inicial, esteve melhor, mas acabou sofrendo o gol aos 17 minutos. Em cobrança de falta do camisa 10, a bola desviou na primeira trave e sobrou nos pés de Lucas Coelho, que só empurrou.

O Criciúma sentiu o gol e não demorou para sofrer o segundo. Aos 25 minutos, em nova cobrança de Marquinhos, a bola foi na cabeça de Lucas Coelho, que testou firme para fazer mais um. A resposta veio na sequência com Adalgiso Pitbull. O atacante recebeu dentro da área, rodou em cima da marcação e chutou para grande defesa do goleiro Renan.

Os clubes voltaram para o segundo tempo com sede de gol. Logo aos quatro minutos, Marquinhos cruzou na cabeça de Renato, que desviou no travessão. Na sequência, Lucas Coelho aproveitou falha do Criciúma para sair de frente para o gol. O atacante ainda tirou do goleiro Luiz, mas acabou escorrendo e desperdiçando chance incrível.

A pressão do Avaí deu resultado aos 22 minutos. Diego Jardel acabou derrubado por Barreto dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Na cobrança, Rômulo chutou, Luiz defendeu, mas a bola voltou para o próprio atacante, que colocou para o fundo do gol, dando números finais ao confronto.

Na próxima rodada, a 25.ª, o Avaí enfrenta o CRB nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Rei Pelé, em Maceió. No mesmo dia, às 20h30, o Criciúma recebe o Oeste no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 3 x 0 CRICIÚMA

AVAÍ - Renan; Luiz Gustavo, Betão, Gabriel e Capa; Judson (Caio César), João Filipe, Renato e Marquinhos (Diego Jardel); Lucas Coelho (William) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

CRICIÚMA - Luiz; Paulo Cézar, Ferron, Giaretta e Marlon; Barreto, Felipe Guedes, Douglas Moreira e Alex Maranhão (Niltinho); Adalgiso Pitbull (Bruno Baio) e Hélio Paraiba (Thiago Humberto). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Lucas Coelho, aos 17 e aos 26 minutos do primeiro tempo; Rômulo, aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Coelho (Avaí); Adalgiso Pitbull, Marlon, Ferron e Luiz (Criciúma).

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (Fifa/MG).

RENDA - R$ 79.838,00.

PÚBLICO - 6.524 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).