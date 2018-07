Avaí derrota o Londrina fora de casa e volta ao G-4 da Série B do Brasileiro

Após três tropeços consecutivos, o Avaí enfim voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. O clube catarinense se transformou no melhor visitante ao derrotar o Londrina pelo placar de 2 a 1, em partida realizada nesta quinta-feira, no estádio do Café, em Londrina (PR), pela 15.ª rodada. Romulo e Fernando Júnior (contra) fizeram para os comandados do técnico Geninho, enquanto que Dagoberto, ex-São Paulo e Cruzeiro, descontou para os paranaenses e foi expulso nos minutos finais.

+ Em boa fase na Série B, Ponte Preta vai repetir escalação pela terceira vez

Em oito jogos disputados como visitante, o Avaí conquistou 18 pontos com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Fato que tem contribuído na briga pelo acesso. O time catarinense terminou o dia com 25 pontos, dentro do G-4 - a zona de acesso.

O Londrina, por outro lado, foi para o seu terceiro jogo sem vitória e segue com campanha de rebaixado como mandante. São oito pontos em oito jogos realizados diante de sua torcida. A equipe paranaense soma 17 pontos, contra 15 do CRB - o time alagoano abre o descenso.

O Avaí foi para o intervalo com 2 a 0 no placar sem praticamente colocar o goleiro Vagner para trabalhar. Os gols foram criados por erros da defesa do Londrina. Logo aos 10 minutos, Guga foi acionado pelo lado direito de campo e cruzou. Luizão foi afastar, mas jogou contra a própria meta. O ex-palmeirense ainda fez uma grande defesa, mas viu a bola sobrar limpa para Romulo. O atacante só empurrou para as redes.

Aos 16 minutos, o gol contra acabou saindo. Capa avançou pela esquerda e lançou para Renato. Antes que a bola chegasse no meia, Fernando Júnior tentou tirar, mas acabou marcando para o Avaí, logo em sua estreia com a camisa da equipe paranaense.

Em desvantagem, o técnico Sérgio Soares colocou Paulinho Moccelin em campo. O Londrina cresceu com a sua entrada e pressionou o Avaí, mas não conseguiu diminuir. Na melhor jogada, Felipe Marques arriscou de longe e contou com um desvio de Marquinhos Silva para jogar rente à trave do goleiro Aranha.

O Londrina voltou mais ligado para o segundo tempo e ficou muito perto de diminuir aos seis minutos, quando Paulinho Moccelin aproveitou uma falha na defesa adversária e exigiu boa defesa de Aranha. A resposta veio com Béltran, que parou duas vezes em Vagner.

O clube paranaense diminuiu aos 29 minutos. Dagoberto foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança e marcou. O Londrina ainda esboçou uma pressão no fim, mas não evitou a derrota no estádio do Café.

Antes do apito final, Renato caiu no gramado para ser substituído e acabou discutindo com Dagoberto. O árbitro carioca Rodrigo Carvalhaes de Miranda optou por expulsar os dois jogadores.

Na próxima rodada, a 16.ª, o Avaí enfrenta o Atlético Goianiense nesta terça-feira, às 19h15, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Londrina só entra em campo no próximo dia 20 (sexta), às 19h15, contra o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 x 2 AVAÍ

LONDRINA - Vagner; Reginaldo, Luizão, Dirceu e Fernando Júnior; João Paulo, Moisés Gaúcho (Paulinho Moccelin) e Dudu; Felipe Marques (Luccas Brasil), Alisson Safira (Dagoberto) e Thiago Ribeiro. Técnico: Sérgio Soares.

AVAÍ - Aranha; Marquinhos, Betão e Airton; Guga, Renato (Luan), Judson (Matheus Barbosa), Pedro Castro e Capa; Romulo e Beltrán (Getúlio). Técnico: Geninho.

GOLS - Romulo, aos 10, e Fernando Júnior (contra), aos 16 minutos do primeiro tempo; Dagoberto (pênalti), aos 29 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Marques e Luizão (Londrina); Airton, Aranha, Capa, Renato e Judson (Avaí).

CARTÕES VERMELHOS - Dagoberto (Londrina); Renato (Avaí).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 9.254,00.

PÚBLICO - 468 pagantes.

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).