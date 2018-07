Avaí derrota o Luverdense em casa na estreia de Claudinei Oliveira

Contratado para o lugar de Silas Pereira, Claudinei Oliveira estreou com o pé direito no Avaí. Mas não esperava que seria de forma tão sofrida. Na noite desta terça-feira, com um gol sem querer, de Rômulo, aos 45 minutos do segundo tempo, o time catarinense venceu o Luverdense, por 2 a 1, no Estádio da Ressacada, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Essa é a segunda vitória seguida do Avaí, que chegou aos 29 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento, deixando para trás o próprio Luverdense. Com um ponto a menos, o time mato-grossense deixou o gramado reclamando da arbitragem, alegando toque de mão do atacante avaiano no segundo gol.

O primeiro tempo começou com dois lances de perigo, um para cada lado. William obrigou Diogo Silva a fazer boa defesa em chute de dentro da área e Sérgio Mota assustou em finalização de longa distância. Aos 26, Rômulo recebeu de Marquinhos e bateu no cantinho, abrindo o placar para o time catarinense, que recuou e só não levou o empate porque Renan foi buscar chute de Raul Prata.

O Avaí quase ampliou aos quatro minutos do segundo tempo, quando a falta cobrada por Marquinhos explodiu no travessão. Depois disso, o Luverdense tomou conta do jogo e, mesmo com um a menos devido a expulsão de Raul Prata, empatou aos 21. Douglas Baggio cruzou, Renan rebateu e Tozin completou quase em cima da linha. Aos 45 minutos, Diogo Silva tentou cortar cruzamento de Renato e a bola acertou Rômulo, entrando lentamente no gol.

O Avaí volta a campo no próximo domingo, quando encara o Ceará, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Na sexta-feira, o Luverdense recebe o Paysandu, às 21h30, no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Os jogos serão válidos pela 23ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 2 x 1 LUVERDENSE

AVAÍ - Renan; Alemão, Fábio Sanches, Betão e Capa; Luan (Romarinho), Renato e Marquinhos (Diego Jardel); Tatá, William (João Filipe) e Rômulo. Técnico: Claudinei Oliveira.

LUVERDENSE - Diogo Silva; Raul Prata, Everton, Luiz Otávio e Marlon; Jean Patrick (Douglas Baggio), Ricardo e Sérgio Mota; Rafael Silva, Diogo Sodré (Leandro) e Tozin (Alfredo). Técnico: Júnior Rocha.

GOLS - Rômulo, aos 26 minutos do primeiro tempo. Tozin, aos 21, e Rômulo, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Filipe e Tatá (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - Raul Prata (Luverdense).

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA - R$ 24.119,00.

PÚBLICO - 2.217 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).