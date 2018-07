Avaí derrota o Paysandu e reassume o terceiro lugar na Série B do Brasileiro

Com o resultado, os catarinenses chegaram ao terceiro lugar com 45 pontos e, mesmo com outros jogos ainda pendentes, não pode mais ser ultrapassado. O Brasil, de Pelotas (RS), com um ponto a menos, é o quarto colocado e o Bahia, com 43, é o primeiro time fora do G4 - a zona de acesso.

Bem mais abaixo na tabela de classificação, o Paysandu é o 14.º colocado com 35 pontos e pode se aproximar ainda mais da zona do rebaixamento, já que o 17.º colocado Bragantino, com oito pontos a menos, é um dos clubes que jogam neste sábado.

O Avaí começou mandando no jogo e, depois de desperdiçar algumas boas oportunidades, a melhor chance de abrir o placar saiu em cobrança de pênalti. João Filipe invadiu a área e foi derrubado por Lucas. Na cobrança, o experiente meia Marquinhos bateu com força e superou o goleiro Emerson.

O Paysandu chegou a assustar com um chute de longe de Tiago Luís, que explodiu na trave, mas no último minuto da primeira etapa, o time da casa ainda ampliou. Marquinhos cobrou falta para a área e o volante Renato desviou levemente de cabeça para balançar as redes novamente.

Na segunda etapa, o time da casa mostrou experiência para administrar a vantagem. Com dois gols de vantagem no placar, a equipe catarinense deu preferência para as trocas de bola ao invés de se lançar tanto ao ataque. Sem conseguir reagir, o Paysandu foi envolvido na trama do adversário e não demonstrou poder de reação para diminuir o placar.

As duas equipes voltam a campo nesta terça-feira, às 21h30, para a disputa da 29.ª rodada da Série B. O Paysandu recebe o Vasco no estádio Mangueirão, em Belém, e o Avaí joga novamente no estádio da Ressacada, desta vez contra o Goiás.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 0 PAYSANDU

AVAÍ - Renan; Fagner Alemão, Fábio Sanches, Betão e Gabriel; Luan, João Filipe (Caio César), Renato e Marquinhos (Tatá); Rômulo e Lucas Coelho (Vitor). Técnico: Claudinei Oliveira.

PAYSANDU - Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan e Lucas (João Lucas); Rodrigo Andrade, Jhonnatan (Rivaldinho), Rafael Costa e Tiago Luís; Jobinho (Mailson) e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

GOLS - Marquinhos (pênalti), aos 24, e Renato, aos 44 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Marquinhos (Avaí); Roniery, Fernando Lombardi e Lucas (Paysandu).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).