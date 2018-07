Avaí derrota o Vasco em casa e assume a vice-liderança

Veja também:

BRASILEIRÃO – Classificação | Calendário / Resultados

BRASILEIRÃO 2010 – Mais notícias

O que se viu no primeiro tempo da partida foi a flagrante superioridade do Vasco. O time cruzmaltino impôs à equipe catarinense uma marcação forte e, limitando os espaços, fez destacar-se, com grandes intervenções, o goleiro Renan. De reserva - entrou na vaga de Zé Carlos, suspenso - Renan brilhou no período ao evitar o pior em excelentes finalizações, entre elas a cobrança de falta do volante Léo Gago e uma chute de Philippe Coutinho.

E, de tanto insistir, o Vasco foi traído por um erro de sua defesa aos 28 minutos. O volante Nilton tentou afastar um cruzamento, mas chutou em cima de Rafael Carioca. Oportunista, o atacante Roberto pegou a sobra e mandou no canto direito do goleiro Fernando Prass.

A partir do gol, o Avaí, surpreendentemente, conseguiu equilibrar a disputa, porém levou alguns sustos. Um deles aos 36 minutos, quando Elton recebeu na área e chutou com força para Renan evitar o empate. Em resposta, o volante Rudnei, aos 41, deixou Davi na cara do gol. O meia-atacante arriscou exigindo grande defesa de Fernando Prass.

Disposto a tudo, o técnico Celso Roth decidiu arriscar no segundo tempo. Logo de saída, tirou o volante Léo Gago e fez entrar o atacante Rafael Coelho. Então com atuação destacada na etapa inicial, o atacante Philippe Coutinho apagou-se na final.

Ainda na frente, Elton e Rafael Coelho foram pouco acionados. Na mais importante chance vascaína, Coelho perdeu a melhor chance do empate no período. Aos 26 minutos, ele pegou uma sobra do goleiro Renan e chutou na trave.

Roth ainda decidiu arriscar mais para evitar a derrota e lançou o atacante Dodô. Com três atacantes, o time pressionou mais, porém pecava nas finalizações e, aos 46 minutos, sofreu o golpe que o colocou na vice-lanterna. Na trama pela direita com troca de passes entre Robson e Anselmo, o próprio Robson dominou na área e ampliou no canto de Prass.

Na próxima rodada, já nesta quarta-feira, às 19h30, o Avaí joga diante do Grêmio, em Porto Alegre. O Vasco enfrenta o Internacional, na quinta, às 21 horas, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro.

AVAÍ 2 x 0 VASCO

Avaí - Renan; Émerson Nunes, Rafael e Emerson; Patric, Marcinho Guerreiro, Rudnei, Caio e Pará (Léo San); Davi (Anselmo Ramon) e Roberto (Robson). Técnico: Péricles Chamusca.

Vasco - Fernando Prass; Thiago Martinelli, Nilton e Dedé; Jumar (Élder Granja), Rafael Carioca, Léo Gago (Rafael Coelho), Souza (Dodô), Philippe Coutinho e Ramon; Elton. Técnico: Celso Roth.

Gols - Roberto, aos 28 minutos do primeiro tempo; Robinho, aos 46 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Caio, Marcinho Guerreiro, Roberto e Robson (Avaí); Ramon, Léo Gago, Rafael Carioca, Rafael Coelho e Thiago Martinelli (Vasco).

Árbitro - Wilson Luiz Seneme (Fifa-SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).