Avaí desafia Corinthians para vencer a primeira no Brasileirão

Ainda em busca da primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Avaí enfrenta o Corinthians neste domingo, às 19 horas, no estádio da Ressacada. De acordo com o técnico Alberto Valentim, a partida ganhou elementos de decisão pela necessidade de o clube catarinense quebrar esse longo jejum no torneio.

"Os jogadores precisam mais de uma vitória do que eu. Hoje sou comandante de um time que não vence há 15 jogos. Com todo respeito ao Corinthians, não podemos deixar de vencer essa partida de domingo. Espero poder abraçá-los no final do jogo, pois eles merecem mais do que ninguém essa vitória", afirmou o treinador.

Pela primeira vez desde que assumiu o comando técnico, Valentim terá todos os jogadores à disposição para uma partida. Durante os treinos, ele ensaiou duas mudanças no sistema defensivo. Léo trabalhou na lateral direita, enquanto Eduarco Kundé fez dupla com Betão na linha de defesa.

"Existe essa possibilidade (de começar com Eduardo). Ele tem crescido muito nos treinos. É um jogador que tem evoluído técnica e taticamente. Está fazendo tudo daquilo que entendo que é importante para zagueiro", indicou Valentim.

O treinador também analisou o desafio de encarar o Corinthians, que vive um bom momento dentro do torneio. "Corinthians é uma das equipes que vão lutar pelo titulo. Tem uma base muito forte, um treinador que já está há muito tempo. Vão procurar sempre vencer fora de casa, pois é o objetivo do Corinthians chegar sempre nas primeiras posições", concluiu.

O Avaí entrou na 16ª rodada na última colocação, com seis pontos, contra 14 do Cruzeiro, o primeiro time fora da zona da degola. Foram seis empates e nove derrotas.