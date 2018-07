Avaí diz que 'chegou a um acordo' para saída de Gilson Kleina Apenas dois clubes da Série A ainda podem encerrar o ano com o mesmo técnico que começaram a campanha no Brasileirão: Corinthians e Atlético-MG. O outro treinador que estava desde o início do torneio no mesmo clube, Gilson Kleina, perdeu o emprego nesta terça-feira. Em nota, a diretoria do Avaí disse que "chegou a um acordo" com o técnico em reunião nesta noite.