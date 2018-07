Avaí e América-RN vão à terceira fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Mais dois times garantiram, na noite desta terça-feira, vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Com sofrimento, Avaí e América-RN conseguiram avançar no torneio, eliminando, respectivamente, o ASA e o Náutico.

Na Arena Pernambuco, no Recife, diante apenas 354 torcedores, o América-RN perdeu para o Náutico por 2 a 0, mas ficou com a vaga porque tinha vencido o jogo de ida em Natal por 3 a 0. Agora, vai enfrentar o Fluminense.

No outro jogo da noite, o Avaí precisava ganhar - antes, tinha perdido por 3 a 2 em Arapiraca (AL). No Estádio da Ressacada, em Florianópolis, o time catarinense ganhou de virada do ASA, por 2 a 1, e levou a vaga.

O gol da classificação do Avaí, marcado por Anderson Lopes, saiu já aos 39 minutos do segundo tempo. Agora, o clube catarinense aguarda a definição de seu próximo adversário, que será Palmeiras ou Sampaio Corrêa.

Até agora, já são 11 classificados para a terceira fase da Copa do Brasil. Antes, Corinthians, São Paulo, Ponte Preta, Fluminense, Santa Rita, Coritiba, Vasco, Novo Hamburgo e Londrina haviam confirmado a vaga.