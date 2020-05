Avaí e Figueirense são liberados pela prefeitura para treinos em Florianópolis

Pouco mais de duas semanas depois de vetar a realização de atividades físicas na cidade, a prefeitura de Florianópolis anunciou nesta sexta-feira que os treinamentos estão liberados na capital catarinense.

Para que utilizem seus estádios, Avaí e Figueirense precisam cumprir os protocolos de saúde: uso de máscaras por todas as pessoas, vestiários fechados, máximo de 30% de ocupação dos espaços do treino, restrição de compartilhamento de materiais, distanciamento entre os atletas e apresentação do protocolo de treino para avaliação da secretaria de Saúde.

Leia Também Flamengo estende contrato e empresta zagueiro Rafael Santos ao APOEL

O documento que libera Avaí e Figueirense treinarem em campo na capital catarinense foi assinado pelo secretário de Saúde de Florianópolis, Carlos Alberto Justo da Silva. Antes, os clubes estavam podendo usar apenas as academias.

Como o Centro de Formação e Treinamentos do Cambirela fica na cidade de Palhoça, o Figueirense vinha realizando as atividades presenciais no campo desde o último dia 18.

Já o Avaí treinou duas vezes nesta semana - terça e quinta-feira - no Estádio Renato Silveira, que pertence ao Guarani, de Palhoça. Antes, os jogadores vinham realizando trabalhos na academia da Ressacada.

Na última atualização do governo de Santa Catarina, foram confirmados oito mil casos do novo coronavírus, sendo 131 mortes.