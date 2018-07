Avaí encara a Ponte Preta e quer acabar com jejum de vitórias no Brasileirão

Há seis jogos sem vencer - com três empates e três derrotas -, o Avaí espera surpreender a Ponte Preta, neste domingo, às 19 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um confronto direto contra o rebaixamento, uma vez que ambos estão dentro da zona de degola. Vencer pode significar um início de recuperação do time catarinense.

"Uma vitória pode até nos tirar da zona de rebaixamento. Mas temos que respeitar o adversário, que também pensa do mesmo modo e vai contar com o apoio de sua torcida", discursou o técnico Claudinei Oliveira. Ele tentou ver o lado positivo do empate por 1 a 1 com o Botafogo, na quarta-feira passada, com o gol do time carioca saindo aos 50 minutos do segundo tempo.

A diferença entre os times que lutam na degola é muito pequena. Antes do início desta rodada, o Avaí tinha 31 pontos, em 19.º e penúltimo, contra 32 do time paulista, em 17.º. Uma vitória deixará o clube de Santa Catarina com 34, inclusive na frente dos campineiros. Mas faz tempo que os catarinenses não ganham. O último triunfo aconteceu no dia 10 de setembro, portanto há mais de um mês, quando venceu o Sport por 1 a 0 no estádio da Ilha do Retiro, no Recife.

Claudinei Oliveira não tem nenhum desfalque, nem por lesão ou por suspensão. Com isso, é muito provável que repita a mesma escalação que empatou com o Botafogo. Na última sexta-feira os titulares fizeram apenas trabalhos leves no Centro de Formação de Atletas, em Florianópolis, mas a comissão técnica ainda fez um treino com bola neste sábado, antes da viagem para Campinas.

"Nós temos grandes chances de fazer um bom resultado, com todo o respeito ao time da Ponte Preta. O caminho é esse, saber sofrer como aconteceu em alguns jogos do campeonato, sem levar gols e criar chances para marcar. Tudo que aconteceu nos serviu de exemplo, não adianta procurar culpados. É seguir em frente para o próximo jogo", disse o lateral-esquerdo João Paulo.