Avaí encara Atlético-GO ainda em busca da primeira vitória

GOIÂNIA - O Avaí recomeça neste sábado a sua luta em busca da primeira vitória no Brasileirão. Dessa vez, o desafio do time catarinense será o Atlético-GO, em jogo que acontece às 18h30, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 10ª rodada do campeonato.

Com cinco derrotas e quatro empates nas nove partidas que disputou, o Avaí ocupa a vice-lanterna da competição, com apenas quatro pontos. Agora, espera finalmente desencantar contra o Atlético-GO, um adversário direto na luta contra o rebaixamento - o time goiano está com oito pontos, na 17ª colocação.

"Essa vitória tem que acontecer, até porque o adversário é nosso concorrente direto e a gente não pode se deixar distanciar", afirmou o meia Cléverson, mostrando confiança numa reação do Avaí a partir deste sábado.

O time catarinense, mais uma vez, entra em campo modificado. Sem o lateral-direito Daniel, suspenso, o técnico Alexandre Gallo promove a estreia de Arlan, de 24 anos. Pela esquerda, foi confirmada a presença de Romano. "Temos que sair logo desta situação. O grupo nem pensa em sair de Goiânia sem os três pontos", disse Romano.

Atlético-GO. No time goiano, o técnico PC Gusmão resolveu mexer na escalação para tentar uma reação no campeonato. "Nesse jogo é vencer ou vencer. O empate já será um grande estrago para nós", disse o lateral Rafael Cruz, mostrando o clima que ronda o elenco.

PC Gusmão faz mistério na escalação, mas já confirmou a entrada de Ernandes no lugar do volante Pituca, recuando o meia Bida. A mudança, por opção técnica, visa melhorar a marcação do time, que vem de derrota para o líder Corinthians.

A fase ruim do Atlético-GO começou em 13 de junho, um dia após bater o Ceará por 4 a 1, pela quarta rodada do Brasileirão. Desde então, o time não venceu mais: empatou dois jogos, contra Atlético-MG e Botafogo, e perdeu para Vasco, Palmeiras e Corinthians. Por isso mesmo, precisa reagir rapidamente.

ATLÉTICO-GO - Márcio; Rafael Cruz, Anderson, Gilson e Thiago Feltri; Bida, Ernandes, Thiaguinho e Vitor Júnior; Anselmo e Juninho. Técnico: PC Gusmão.

AVAÍ - Felipe; Gustavo Bastos, Welton Felipe e Bruno; Arlan, Batista, Diogo Orlando, Fabiano, Cleverson e Romano; William. Técnico: Alexandre Gallo.

Árbitro - Heber Roberto Lopes (PR); Horário - 18h30; Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).