Avaí encara o Internacional em busca da primeira vitória em casa

FLORIANÓPOLIS - Superado o desafio da primeira vitória, obtida na última rodada diante do Atlético-GO por 1 a 0, em Goiânia, feito que minimizou a crise no clube catarinense ao longo das últimas 10 rodadas, o Avaí terá nesta quinta-feira a missão de vencer a sua primeira partida em seus domínios. O adversário será o Internacional, em jogo da 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro que acontece no estádio da Ressacada, às 19h30, em Florianópolis.

Ainda incluído na zona de rebaixamento - é 18.º colocado com sete pontos -, o Avaí atuará sem quatro jogadores titulares. A maior perda é na defesa. O zagueiro Welton Felipe, que cumpre suspensão por expulsão na última rodada, será substituído pelo estreante Dirceu. As ausências serão compensadas pelo retorno do volante Pedro Ken, então suspenso, e do atacante Rafael Coelho, que até a última quarta submetia-se a tratamento médico por causa de lesão.

Além do zagueiro Welton Felipe, o time avaiano também não terá o volante Fabiano, suspenso, o lateral Daniel e o meia Marquinhos Gabriel. Os dois últimos pertencem ao Internacional e, conforme cláusula contratual, ambos não podem atuar contra o clube que detém seus direitos federativos sob pena de pagamento de multa.

Internacional. O Internacional tenta se recuperar de uma série de três derrotas consecutivas e da traumática saída do ex-técnico Paulo Roberto Falcão, na última segunda, decidida pela diretoria e contestada pela torcida, contra o Avaí. O clube gaúcho tem 15 pontos e precisa de uma vitória para voltar a sonhar com uma vaga entre os quatro primeiros. Se perder mais uma vez, no entanto, ficará obrigado a uma campanha de recuperação, com a necessidade de muitas vitórias fora de casa, no restante do campeonato.

O responsável por dirigir o time nesta encruzilhada será o interino Osmar Loss. O zagueiro Juan e o meia-atacante Oscar estão cedidos à seleção brasileira sub-20, mas todos os outros titulares podem jogar, inclusive o volante Tinga e o meia Andrezinho, recuperados de contusão, e o atacante Zé Roberto, voltando de suspensão.

O treinador não antecipou a escalação, mas só tem dúvidas na formação do meio de campo. Bolatti, Tinga e Andrezinho disputam duas vagas para compor o setor com os argentinos Guiñazu e D'Alessandro.

FICHA TÉCNICA

Avaí - Felipe; Arlan, Gustavo Bastos, Dirceu e Romano; Bruno, Batista, Diogo Orlando e Pedro Ken; Cleverson (Rafael Coelho) e William. Técnico: Alexandre Gallo.

Internacional - Muriel; Nei, Bolívar, Índio e Kleber; Tinga (Bolatti), Guiñazu, Andrezinho (Bolatti) e D'Alessandro; Zé Roberto e Leandro Damião. Técnico: Osmar Loss (interino).

Juiz - Felipe Gomes da Silva (RJ).

Local - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Horário - 19h30.