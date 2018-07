Avaí encara o líder para iniciar reação no Brasileirão Integrante da zona de rebaixamento desde a primeira rodada - é o 19.º colocado com sete pontos - o Avaí terá neste domingo, às 16 horas, diante do Corinthians, em casa, mais uma chance para se reabilitar da má campanha que protagoniza no Campeonato Brasileiro. O time, que em 12 jogos fez apenas uma vitória, poderá se apresentar com novidade.