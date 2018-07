Avaí enfrenta o Atlético-PR em casa para se afastar da zona de rebaixamento

A base do time deve ser a mesma que empatou com o Cruzeiro em 1 a 1 na última rodada. A única dúvida está na lateral esquerda. O técnico Gilson Kleina não sabe se contará com Romário, que sofreu uma pancada no treino da última quinta-feira. Se for vetado pelo departamento médico, Eltinho será o substituto.

No ataque, Roberto volta de suspensão e fica com a vaga de Rômulo. Com isso, o treinador mantém o esquema tático com três atacantes - Tauã e William completam o setor ofensivo.

"Priorizamos o atleta que está em um melhor momento. O Roberto fez um grande jogo na Ressacada (na vitória sobre a Chapecoense, há duas rodadas). Além disso, ele tem o drible. O Rômulo teve uma sequência, mas o Tauã também cresceu de rendimento. O mais importante é que ganhamos opções", comentou Gilson Kleina.