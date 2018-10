Avaí faz 3 a 0 no Goiás fora de casa e vira vice-líder da Série B

O Avaí mostrou na noite desta sexta-feira porque é um dos fortes candidatos ao acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Em confronto direto na parte de cima da tabela, o time do técnico Geninho bateu o Goiás por 3 a 0, em pleno Estádio Olímpico de Goiânia (GO).

Com a vitória, o Avaí chegou aos 55 pontos, na segunda colocação, com seis pontos a menos do que o líder Fortaleza (61). Em terceiro está o CSA, com 54, e o próprio Goiás completa o G4, com 53, agora em quarto. O time goiano só não deixou o G4 nesta rodada porque o rival Vila Nova, em quinto com 51, perdeu para o Londrina por 3 a 2 em partida disputada também nesta noite.

Mesmo fora de casa, o Avaí entrou mais ligado no jogo e, com apenas cinco minutos, já abria 2 a 0. Primeiro, com um minuto de bola rolando, Daniel Amorim tocou para Getúlio que precisou finalizar duas vezes para marcar no rebote do goleiro Marcos. Quatro minutos depois, Getúlio deu belo passe para Renato, que saiu na cara do goleiro e deu um toquinho por cobertura para marcar o segundo gol.

O Goiás tentou reagir ainda na primeira etapa, mas não conseguiu responder. Nas poucas chances que criou, parou na defesa adversária, que estava bem postada e cortou as bolas levantadas pelo alto.

No começo do segundo tempo, o Avaí ainda ampliou. Aos três minutos, Renato deu passe na medida para Matheus Barbosa, que foi a linha de fundo e tocou para Daniel Amorim completar de primeira para o fundo do gol.

Visivelmente abatido, o Goiás não esboçou mais qualquer reação e ainda ouviu vaias da torcida que, irritada, gritou "olé" para o toque de bola do adversário de forma irônica e não poupou críticas aos comandados do técnico Ney Franco.

O Goiás volta a campo na próxima quinta-feira, quando enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em partida que abre a 34ª rodada da Série B. No sábado, dia 3 de novembro, o Avaí recebe o Londrina na Ressacada, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

GOIÁS 0 x 3 AVAÍ

GOIÁS - Marcos; Caíque Sá, David Duarte, Edcarlos e Ernandes; Gilberto, Giovanni (Felipe Gedoz) e Renato Cajá (Tiago Luis); Michael, Lucão e Robinho (Júnior Viçosa). Técnico: Ney Franco.

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Guga, Marquinhos Silva, Betão e Igor Fernandes (Iury); Judson, Matheus Barbosa, Pedro Castro e Renato; Daniel Amorim (Jones Carioca) e Getúlio (André Moritz). Técnico: Geninho.

GOLS - Getúlio, a 1, e Renato, aos 5 minutos do primeiro tempo. Daniel Amorim, aos 3 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Giovanni e Lucão (Goiás); Getúlio (Avaí).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA - R$ 190.880,00.

PÚBLICO - 10.488 pagantes (12.170 no total).

LOCAL - Estádio Olímpico de Goiânia, em Goiânia (GO).