Avaí faz 'decisão' com Guarani em luta contra descenso Sob a ameaça de rebaixamento, o Avaí terá neste sábado, a partir das 18h30, em Florianópolis, mais uma oportunidade para tentar somar os pontos necessários e evitar a queda para a Série B de 2001. Com pífio aproveitamento de seis pontos ganhos dos últimos 30 disputados, o time catarinense tem no adversário, o Guarani, a principal chance de se reabilitar no campeonato.