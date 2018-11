Avaí fica no empate contra o Londrina e continua no G4 da Série B

O Avaí segue firme na zona de classificação à elite do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time catarinense saiu atrás no marcador, mas foi buscar o empate contra o Londrina por 1 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, em jogo válido pela 34.ª rodada da Série B.

O empate não foi tão ruim para o Avaí, pois os principais times que pleiteiam uma vaga no G4 tropeçaram na rodada. Os catarinenses seguem dentro do G4 com 56 pontos, em terceiro lugar. O Londrina é o sexto, com 51.

A atmosfera de jogo decisivo se concretizou logo nos primeiros minutos do duelo. Depois de cobrança de falta lateral, aos dois, a bola ficou viva dentro da área e Leandro Almeida aproveitou para finalizar forte e abrir o placar para o Londrina. O Avaí digeriu rápido o gol sofrido no início e buscou o empate logo em seguida. Aos 11, Getúlio dominou na intermediária, avançou sem problemas e finalizou forte, marcando um belo gol.

O empate relâmpago deixou a partida ainda mais agitada. Enquanto o Avaí pressionava em busca da virada, o Londrina se fechava e chegava ao ataque em jogadas de bola parada de Dagoberto. Aos 22 minutos, o veterano atacante levantou na área e quase surpreendeu Kozlinski, que se recuperou e mandou para escanteio.

A resposta do Avaí veio em velocidade. Rodrigão arrancou e acionou Capa pela esquerda. O lateral invadiu a área e finalizou colocado, parando em Vágner, que saiu bem para abafar o chute e mandar para escanteio. Antes do intervalo, o goleiro foi obrigado a trabalhar novamente, desta vez parando Judson.

O Avaí começou o segundo tempo em cima do adversário, ainda mais depois da entrada do meia-atacante Luanzinho. Sem conseguir levar perigo, os donos da casa ficaram com um jogador a mais após o experiente Thiago Ribeiro receber cartão vermelho por uma falta sem bola. O tempo foi passando e a vantagem numérica não se transformou em superioridade. Desta forma, o jogo ficou brigado e praticamente sem chances de gol.

A torcida do Avaí só voltou a acordar aos 33 minutos. Em bola levantada para a área por Guga, Getúlio testou firme e acertou a trave de Vagner, que ficou vendido no lance. No final, o Londrina se defendeu como podia para segurar a pressão do adversário e conseguiu segurar o resultado.

Os dois times voltam a campo nesta terça-feira, quando a Série B terá nove jogos. O Avaí visita o Atlético Goianiense, às 19h15, no estádio Antonio Accioly, em Goiânia, enquanto que o Londrina recebe o Criciúma, no estádio do Café, em Londrina (PR), no mesmo horário.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 1 LONDRINA

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Guga, Betão, Airton e Capa; Judson, Matheus Barbosa (Daniel Amorim), Renato e Marquinhos (Luanzinho); Getúlio (Jones Carioca) e Rodrigão. Técnico: Geninho.

LONDRINA - Vagner; Lucas Ramon, Dirceu, Leandro Almeida e Sávio; João Paulo, Germano e Higor Leite (Patrick Vieira); Thiago Ribeiro, Dagoberto (Carlos Henrique) e Felipe Marques (Jô). Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS - Leandro Almeida, aos 2, e Getúlio, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Judson, Betão e Getúlio (Avaí); Leandro Almeida e Lucas Ramon (Londrina).

CARTÃO VERMELHO - Thiago Ribeiro (Londrina).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA - R$ 167.942,00.

PÚBLICO - 9.052 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).