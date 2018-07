Avaí fica sem o experiente meia Marquinhos para jogo contra o Atlético-GO

O empate com o Flamengo ainda rende discussão em Florianópolis, mas o Avaí não tem tempo para reclamar. O time precisa virar a página para continuar a sua briga contra a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o grupo do técnico Claudinei Oliveira vai estar em Goiânia para enfrentar o Atlético Goianiense, outro concorrente ao descenso. O jogo desta sétima rodada está marcado para o estádio Olímpico Pedro Ludovico, às 19h30.

Com a polêmica de um pênalti anulado aos 35 minutos do segundo tempo, o Avaí ficou no 1 a 1 com o Flamengo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e permanece com cinco pontos em 18 disputados, ainda na zona de rebaixamento.

A principal baixa de Claudinei Oliveira é o experiente meia Marquinhos. Mesmo no banco de reservas, ele foi expulso contra o Flamengo depois de invadir o gramado para esbravejar com o árbitro sul-matogrossense Paulo Schleich Vollkopf após a anulação de pênalti de Everton em cima de Diego Tavares. Ainda assim, o jogador viajou com o restante do grupo porque a delegação vai de Goiás direto para o Rio, onde tem jogo neste sábado contra o Vasco.

Durante o trabalho desta terça-feira, o treinador deixou o substituto de Marquinhos em aberto. Em uma parte do trabalho, Pedro Castro assumiu a posição, mas Wellington Simião também pode voltar ao time titular. Ele vinha se recuperando de uma fratura no nariz e já ganhou alta dos médicos para atuar normalmente. Quem segue fora, por enquanto, é Junior Dutra, ainda por tempo indeterminado.