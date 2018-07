Avaí ganha em casa e impõe 1.ª derrota ao América-MG

Com o resultado, os mineiros seguem na liderança da competição, com 13 pontos, mas podem perder a ponta neste sábado caso o Criciúma, com 12 pontos, derrote o ASA, fora de casa. O Avaí, por sua vez, encostou nas primeiras posições e assumiu o quinto lugar, com dez pontos.

Desde o começo da partida, o Avaí tentou mostrar a força jogando dentro de casa. Com mais posse de bola e controlando a partida, os mandantes tinham dificuldades em finalizar contra o gol do adversário. Mesmo assim, os catarinenses conseguiram ir para o intervalo na frente. Depois de escanteio cobrado pelo lado esquerdo, a defesa do América-MG não conseguiu afastar e Julinho, de bicicleta, completou para o gol, colocando o Avaí na frente em grande estilo, aos 45 minutos.

Na segunda etapa, o América-MG tentou reagir, mas esbarrou na boa marcação do adversário. Os visitantes chegaram a esboçar uma pressão, mas não conseguiram levar perigo ao gol de Diego. Em um contra-ataque, o Avaí matou a partida. Aos 33 minutos, Cléber Santana arrancou e encontrou Diogo Acosta perto da dentro da área. Livre de marcação, o atacante bateu firme e contou com a colaboração de Neneca, que tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. A bola passou por baixo de seu corpo. Rodriguinho, do América-MG, carimbou o travessão no final da partida em chute de fora da área.

O Avaí volta a campo contra o Guaratinguetá, na próxima sexta, às 21 horas, no estádio Dario Rodrigues Leite, no Vale do Paraíba. Antes, na terça, o América-MG recebe o Bragantino, às 21 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, na abertura da sétima rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 0 AMÉRICA-MG

AVAÍ - Diego; Patric (Laércio), Cássio, Leandro Silva e Pirão; Mika (Marcinho Guerreiro), Bruno Silva, Diogo Orlando, Cléber Santana e Julinho (Jaílton); Diogo Acosta. Técnico: Hemerson Maia.

AMÉRICA-MG - Neneca; Rodrigo Heffner (Thiaguinho), Gabriel Santos, Everton Luiz e Bryan (Pará); Dudu, Leandro Ferreira, Gilberto e Rodriguinho; Bruno Meneghel (Alessandro) e Fábio Júnior. Técnico: Givanildo de Oliveira.

GOLS - Julinho, aos 45 minutos do primeiro tempo; Diogo Acosta, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diogo Orlando, Mika, Pirão, Bruno Silva e Diogo Acosta (Avaí); Gilberto e Bryan (América-MG).

CARTÃO VERMELHO - Gabriel Santos (América-MG).

ÁRBITRO - Devarly Lira do Rosário (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).