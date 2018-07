Avaí ganha por 1 a 0, afunda o Joinville na crise em jogo marcado por confusão

O Avaí derrotou o Joinville pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na Arena Joinville, em Joinville (SC), nesta sexta-feira, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, e terminou o dia no G4, a zona de acesso. Ganhou três posições na tabela de classificação e afundou o rival na zona de rebaixamento. Nos acréscimos, a torcida protestou soltando rojões e pulando a grade de proteção do campo. O jogo ficou parado por 10 minutos.

Com o resultado, o Avaí chega ao seu sétimo jogo invicto e vai para a terceira colocação com 42 pontos, a seis do líder Vasco e dois na frente do Criciúma, o quinto colocado. O Joinville, que não vence há seis rodadas, é o penúltimo com 24, a sete de deixar o descenso. Não adiantou de nada a estreia do técnico Ramon Menezes.

O time da casa começou o primeiro tempo tomando a iniciativa do confronto, mas pecou em organização, muito pelo momento complicado em que vive, dando assim espaços para o Avaí ameaçar. Aos 22 minutos, o visitante acabou abrindo o marcador. Capa ganhou de Everton na velocidade e mandou para a área. Jhonatan tentou afastar o perigo, mas jogou nos pés de Rômulo, que colocou no fundo das redes. Na base do desespero, o Joinville ameaçou uma pressão, mas não conseguiu passar pela forte marcação do rival.

No segundo tempo, o Joinville voltou melhor e chegou a levantar a torcida no chute de Claudinho, que mandou nas redes pelo lado de fora. Lucas Coelho, por sua vez, tentou pelo Avaí, mas chutou nas mãos do goleiro Jonathan. O jogo ficou aberto. O time da casa acabou indo para o abafa e perdeu inúmeras oportunidades de empatar.

Quando faltavam dois minutos para o jogo acabar, aos 46, parte da torcida atrás do gol do próprio goleiro Jhonatan, do Joinville, iniciou um protesto. Soltou rojões no campo e até saltou o alambrado de proteção do campo. A Polícia Militar foi chamada e acalmou a situação, mas o jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos.

Na próxima rodada, a 28.ª, o Joinville visita o Atlético Goianiense nesta terça-feira, às 19h15, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia. O Avaí só entra em campo na sexta, às 21h30, diante do Paysandu, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

JOINVILLE - Jhonatan; Reginaldo, Rafael Donato, Ligger e Diego; Naldo, Matheus Bertotto (Aldair), Tinga, Everton Silva (Juninho) e Bruno Ribeiro (Claudinho); Jael. Técnico: Ramon Menezes.

AVAÍ - Renan; Fagner Alemão, Fábio Sanches, Gabriel e Capa; Luan, Renato, Caio Cesar (Luiz Gustavo) e Marquinhos (Diego Jardel); Lucas Coelho e Rômulo (Tatá). Técnico: Claudinei Oliveira.

GOL - Rômulo, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jael (Joinville); Capa (Avaí).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

RENDA - R$ 87.690,00.

PÚBLICO - 8.051 pagantes.

LOCAL - Arena Joinville, em Joinville (SC).