Avaí ganha, retorna ao G-4 e afunda mais a Portuguesa

O Avaí voltou ao G-4, a zona de acesso, do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time catarinense foi até São Paulo e derrotou a Portuguesa por 3 a 1, no estádio do Canindé, no encerramento da 17.ª rodada. A equipe paulista, por sua vez, segue em situação delicada.

Com o resultado, o time catarinense subiu para o terceiro lugar, com 30 pontos. Enquanto isso, a Portuguesa está ainda mais afundada na zona de rebaixamento. O time paulistano é o penúltimo colocado, com apenas 13 pontos e viu a diferença para o primeiro fora da zona de rebaixamento, o Icasa, ficar em cinco.

O primeiro tempo não foi dos melhores. O tié paulista tentou tomar a iniciativa da partida, mas encontrou um adversário bem organizado em procurar contra-ataques para decidir o duelo. Assim, os primeiros 45 minutos seguiram.

A Portuguesa assustava apenas em finalizações de fora da área, já que não tinha espaço para criar jogadas, enquanto que o Avaí era mais perigoso. Pablo, em cabeçada livre, e Anderson Lopes, após chute de fora da área, foram quem mais se aproximaram do gol.

Na volta dos vestiários, a Portuguesa tentou mudar a postura, marcando o adversário no campo de ataque e obrigou o goleiro Vagner trabalhar pela primeira vez em finalização de Serginho, que quase encobriu o camisa 1 adversário.

O tempo foi passando, a pressão esfriando e o Avaí equilibrando as ações do duelo. Sem correr mais tantos riscos, o time catarinense conseguiu abrir o placar em jogada de bola parada. Aos 29 minutos, Marquinhos cobrou escanteio e Diego Felipe veio de trás para desviar de cabeça e marcar.

Desesperada, a Portuguesa se lançou ao ataque e depois de uma insistente troca de passes deixou tudo igual. Jean Mota bateu cruzado e o meia Djalma colocou a cabeça na bola para marcar aos 39 minutos.

Logo na saída de bola, no entanto, o Avaí voltou a ficar na frente. De longe, Revson arriscou e acertou o ângulo de Rafael Santos. Antes do apito final, o time catarinense ainda ampliou. Roberto recebeu passe de Diego Felipe e bateu cruzado aos 45 minutos.

Pela 18.ª rodada, os dois times voltam a campo neste sábado, às 16h20. A Portuguesa recebe o Ceará, novamente no estádio do Canindé, em São Paulo, enquanto que o Avaí encara o Santa Cruz, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 1 x 3 AVAÍ

PORTUGUESA - Rafael Santos; Régis, Brinner, Diego Augusto e Jean Mota; Jocinei, Marcos Assunção e Dinélson (Djalma); Marcelinho (Junior Alves), Serginho e Caio Mancha (Gabriel Xavier). Técnico: Silas Pereira.

AVAÍ - Vagner; Bocão, Pablo, Antônio Carlos e Marrone; Júlio César (Revson), Eduardo Neto, Diego Felipe e Marquinhos (Abuda); Anderson Lopes e Willen (Roberto). Técnico: Geninho.

GOLS - Diego Felipe, aos 29, Djalma, aos 39, Revson, aos 40, e Roberto, aos 45 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Serginho e Régis (Portuguesa); Antônio Carlos, Marquinhos e Diego Felipe (Avaí).

ÁRBITRO - Edmar Campos da Encarnação (AM).

RENDA - R$ 18.160,00.

PÚBLICO - 728 pagantes.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo (SP).