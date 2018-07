Avaí inicia uma sequência de partidas contra o Goiás

O Avaí interrompeu na última quinta-feira o jejum de sete jogos sem vitória, ao derrotar o Emelec por 3 a 1, em resultado que lhe deu vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana, quando enfrentará justamente o Goiás. Agora, a proposta da equipe catarinense é embalar no Brasileirão.

No confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Avaí não poderá contar com o meia Jeferson, lesionado. Diogo Orlando está cotado para ser o substituto. "Tem o Batista também, que eu confio e gosto", despistou o técnico Vagner Benazzi, que também não poderá contar com o zagueiro Emerson, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com oito jogadores entregues ao departamento médico, Benazzi chamou alguns atletas das categorias de base para reforçar a equipe durante a estada em Goiana, onde o Avaí voltará a jogar na próxima quarta-feira, diante do mesmo Goiás, só que pela Copa Sul-Americana. É o caso do atacante Daniel e do zagueiro Clayton.