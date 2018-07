Avaí leva 2 no fim em Goiânia e perde chance de liderar Série B

O Avaí perdeu a chance de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça-feira, ao perder para o Atlético Goianiense por 2 a 0, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na abertura da 30.ª rodada. Melhor para a Ponte Preta, que continua na ponta da tabela pelo menos até os jogos do próximo sábado. O destaque foi o meia Thiago Primão, que entrou no decorrer do segundo tempo e marcou os dois gols no finalzinho, nos acréscimos, aos 48 e aos 49 minutos.

Na terceira colocação, com 52 pontos, o Avaí só não corre risco de deixar o G4 no complemento da rodada porque Joinville - 4.º, com 51 pontos - e Ceará - 5.º, com 50 - se enfrentam na Arena Joinville. Por outro lado, o Atlético chegou ao quinto jogo sem derrota - três vitórias e dois empates - e subiu para o oitavo lugar, com 43 pontos.

Atlético e Avaí protagonizaram um primeiro tempo bastante movimentado e com muitos lances de perigo. Aos 15 minutos, Bruno Mendes cruzou, Anderson Lopes dominou e bateu na trave de Márcio. Na sequência, foi o time goiano que assustou. William Arão soltou a bomba e Vágner apenas observou a bola explodir na trave.

O Atlético ainda perderia duas oportunidades claras com Josimar. Na melhor delas, Pablo salvou em cima da linha. Já o