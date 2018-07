Avaí luta, mas empata em 2 a 2 com reservas do Grêmio e não deixa zona da degola

O Avaí lutou muito, mas apenas empatou por 2 a 2 com o time reserva do Grêmio, neste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro, perdendo a oportunidade de sair da zona de rebaixamento da competição.

Com a igualdade, a equipe catarinense soma 35 pontos, mas segue na 18.ª posição - Ponte Preta e Coritiba, em 16.º e 17.º lugares, respectivamente, venceram os seus jogos e chegaram à mesma pontuação. O Grêmio, que esteve por duas vezes à frente no placar - e reassumiria a vice-liderança do torneio com o triunfo -, se mantém na quarta colocação, com 51 pontos.

O jogo começou em temperatura alta. O Grêmio levou perigo logo no primeiro minuto, após jogada de Everton com finalização do meio-campista Kaio, mas a arbitragem assinalou falta no lance. Logo depois, o atacante Jael levou cartão amarelo por simulação de pênalti.

O zagueiro Rafael Thyere se arriscou no ataque e, aos 11 minutos, recebeu na direita, bateu cruzado e abriu o placar para o Grêmio. A equipe gaúcha procurou manter o ritmo, sem recuar, tendo pelo menos outros dois bons lances para ampliar.

No entanto, aos 28 minutos, o Avaí empatou com o meio-campista Pedro Castro, que ganhou uma disputa com a zaga gremista na entrada da área e emendou de primeira para vencer o goleiro Paulo Victor.

O Grêmio voltou a ficar às frente no placar pouco depois. Everton fez grande jogada pela esquerda, levou a bola para a linha de fundo e tocou para trás. Kaio estava atento e desviou para o gol. Foi o primeiro gol dele no time profissional.

O jogo continuou muito disputado e o time catarinense ainda colocou uma bola na trave de Paulo Victor na primeira etapa. O lateral João Paulo subiu pela esquerda do ataque e chutou cruzado, mas a bola explodiu no travessão.

Os donos da casa voltaram para a segunda etapa ainda com mais gana de virar o marcador e fugir da zona de rebaixamento. No primeiro minuto, Leandro Silva obrigou Paulo Victor a fazer grande defesa ao cabecear para o gol depois de cobrança de escanteio.

A insistência do time mandante deu resultado. Aos 17 minutos, o Avaí empatou em nova tentativa do zagueiro Leandro Silva. Desta vez, ele aproveitou um rebote depois de nova cobrança de escanteio e desviou a bola quase na pequena área: 2 a 2.

O Avaí seguia tentando chegar à vitória e deu outro grande susto na torcida gremista aos 39 minutos, quando o atacante Maurinho - que havia entrado no lugar de Romulo - acertou a trave de Paulo Victor com um chute de fora da área.

Aos 43 minutos, Paulo Victor salvou novamente o Grêmio ao defender uma cabeçada à queima-roupa de Joel. Foi o último grande lance da partida, que terminou frustrante para o time da casa, que precisava da vitória para sair da zona da degola.

Na próxima rodada, a 32.ª, o Avaí terá pela frente o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, no sábado que vem, às 21 horas, em um confronto direto na luta para se manter na Série A em 2018. Já o time tricolor gaúcho receberá o Flamengo, em Porto Alegre, no domingo, às 17 horas.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 2 GRÊMIO

AVAÍ - Douglas Friedrich; Leandro Silva, Fagner Alemão, Betão e João Paulo (Capa); Judson, Pedro Castro e Marquinhos (Joel); Luanzinho, Júnior Dutra e Romulo (Maurinho). Técnico: Claudinei Oliveira.

GRÊMIO - Paulo Victor; Leonardo, Rafael Thyere, Bressan e Marcelo Oliveira; Michel, Cristian, Kaio, Patrick (Jean Pyerre) e Everton; Jael (Beto da Silva). Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Rafael Thyere, aos 11, Pedro Castro, aos 28, e Kaio, aos 35 minutos do primeiro tempo; Leandro Silva, aos 17 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo (Avaí); Jael (Grêmio).

ÁRBITRO - Dewson Fernando Freitas da Silva (Fifa/PA).

RENDA - R$ 258.970,00.

PÚBLICO - 9.880 pagantes.

LOCAL: Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).