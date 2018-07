Avaí mostra interesse e Ponte pode ficar sem Dinélson

"O empréstimo com a equipe coreana chega ao final e ele volta ao Brasil. Ele tem contrato com o Avaí até maio e existe algumas possibilidades de sua saída pelo bom rendimento na equipe coreana. Porém, é um atleta que está nos planos do Sérgio Soares (técnico) e do Avaí", afirmou o coordenador de futebol do time de Santa Catarina, Julio Rondinelli.

O jogador tem acerto fechado com a diretoria da Ponte Preta e teria até realizado exames médicos, mas ainda não foi anunciado, pois não teve seu contrato registrado na CBF. A oficialização do acordo estava prevista para acontecer durante a reapresentação do time campineiro, também no próximo dia 2.