Avaí oferece o CT para Internacional realizar treinamentos presenciais

O Avaí ofereceu o seu centro de treinamento, em Florianópolis, para o Internacional realizar a sua preparação visando a retomada do Campeonato Gaúcho e o início do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 9 de agosto. O próprio presidente do clube catarinense, Francisco José Battistotti, confirmou a oferta.

"Caso o meu amigo Marcelo (Medeiros, presidente do Internacional) precise, o nosso centro de treinamento está à disposição do Internacional. Nossos treinamentos começam às 15 horas. Então, o Inter pode treinar de manhã. Temos três campos e mais o gramado da Ressacada. Seria tranquilo um revezamento", falou o mandatário em entrevista à rádio Gaúcha.

Leia Também Mesmo após casos de covid-19, liga de beisebol dos EUA começa no próximo dia 23

O Internacional não é o único clube a mudar de Estado para conseguir realizar os treinamentos. O Grêmio usará as dependências do Criciúma, no sul de Santa Catarina, enquanto que o time colorado deverá aceitar a proposta do Avaí. Isso porque as práticas esportivas estão vetadas no Rio Grande do Sul por conta da pandemia do novo coronavírus.

Enquanto o Campeonato Gaúcho ainda não tem data para ser retomado, o Avaí entrará em campo, pelo Campeonato Catarinense, nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela rodada de ida das quartas de final.