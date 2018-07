Avaí para na retranca do Santa Cruz e empata sem gols na Ressacada

O Avaí perdeu a oportunidade de assumir a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, com atuação inspirada do goleiro Thiago Cardoso, o time catarinense ficou no empate sem gols contra o Santa Cruz, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 18.ª rodada. Os catarinenses têm 31 pontos e estão em quarto. Os pernambucanos, por sua vez, fazem campanha apenas regular, em 13.º lugar, com 24 pontos.

Jogando pela sobrevivência no G-4, o Avaí começou em cima do adversário. O meia Marquinhos comandou o ataque do time catarinense, que ameaçou em testada de Eduardo Neto, logo aos três minutos. O goleiro Tiago Cardoso foi obrigado a trabalhar no começo do jogo. Ele fez duas grandes defesas. Primeiro em cabeçada de Anderson Lopes, depois em cruzamento errado de Bocão, que acabou tomando a direção do gol.

Com o passar do tempo, o Santa Cruz conseguiu encaixar a marcação e deixou de tomar sufoco. O ataque pernambucano, no entanto, foi nulo. O time errou muitos passes no campo de ataque e não levou perigo a Vágner.

No segundo tempo, o Avaí tentou repetir a estratégia e encurralar o adversário. Quando a bola passava pelos pés do meia Marquinhos, o time catarinense conseguia levar perigo. Foi assim logo aos quatro minutos. Anderson Lopes recebeu passe do meia, mas finalizou errado e mandou para fora. Mas logo Marquinhos sumiu do jogo e o Santa tentou sair mais para o campo de ataque, sempre procurando o atacante Léo Gamalho.

O Avaí voltou a ficar melhor no jogo quando o técnico Geninho colocou mais atacantes em campo e o Santa Cruz teve que contar com a tarde inspirada de Thiago Cardoso. O goleiro teve que operar um pequeno milagre em finalização à queima-roupa de Anderson Lopes, depois apareceu de novo em finalização cruzada de Marquinhos. Um ponto comemorado pelos pernambucanos e lamentado pelos catarinenses, que podiam ter assumido a liderança.

Os dois times encerram o primeiro turno no próximo sábado. Às 16h10, o Avaí encara o Vasco, em São Januário, no Rio de Janeiro. Um pouco mais tarde, às 21 horas, o Santa Cruz recebe o Atlético-GO, no Estádio do Arruda, em Recife.

FICHA TÉCNICA:

AVAÍ 0 X 0 SANTA CRUZ

AVAÍ - Vagner; Bocão (Wilker), Pablo, Antônio Carlos e Marrone; Júlio César, Eduardo Neto, Diego Jardel (Paulo Sérgio) e Marquinhos; Anderson Lopes e Willen (Roberto). Técnico: Geninho.

SANTA CRUZ - Tiago Cardoso; Tony, Everton Sena, Renan Fonseca e Renatinho; Sandro Manoel, Everton (Bileu), Danilo Pires e Carlos Alberto (Wescley); Keno e Léo Gamalho. Técnico: Sérgio Guedes.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Júlio César, Anderson Lopes e Marquinhos (Avaí); Bileu (Santa Cruz).

RENDA - R$ 20.530,00.

PÚBLICO - 1.916 pagantes.

LOCAL - Estádio Ressacada, em Florianópolis (SC).