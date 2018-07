Avaí pede investigação da CBF antes de rodada decisiva na Série B

Rebaixado à Série C do Campeonato Brasileiro em 2015, o Icasa anunciou, nesta semana, a dispensa de 10 jogadores antes do jogo que pode dar o acesso à elite do futebol nacional ao Boa. Os times envolvidos na briga pela quarta vaga do G-4, entre eles o Avaí, questionou a atitude do clube cearense e quer que o caso seja investigado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre uma possível "entrega".

Segundo o presidente do Avaí, Nilton Macedo Machado, a CBF já foi procurada para dar explicação sobre o ocorrido. O mandatário ainda procurou as federações de Goiás, Ceará e Santa Catarina, além de citar a atitude do Icasa como antidesportiva por ser em uma situação decisiva para muitos clubes na Série B.

O Icasa não foi o único time a dispensar jogadores antes do término da Série B. Luverdense e Vila Nova fizeram o mesmo assim que resolveram as suas respectivas situações na competição, porém, o que complica os cearenses é que os próprios dirigentes afirmaram que não têm porque o time correr, já que está rebaixado à Série C, o que acabou intrigando os concorrentes à quarta vaga. A explicação é que alguns jogadores não estavam honrando a camisa do clube.

Pelo lado do Boa, ninguém sabe o motivo das dispensas do Icasa e quer definir a classificação dentro das quatro linhas, independente de quais jogadores irá enfrentar. A preparação vem sendo feita para fazer o "jogo da vida". Ao clube mineiro basta só vencer o rival cearense para garantir o acesso.

Como Joinville, Ponte Preta e Vasco já confirmaram o acesso, existe apenas mais uma vaga à disposição e cinco times brigam por elas. São eles: Boa, Atlético Goianiense, Avaí, América-MG e Ceará. Apenas o time de Varginha (MG) depende de suas próprias forças; os demais precisam de uma combinação de resultados.