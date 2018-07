Avaí quebra jejum com vitória e volta a sonhar com G-4

O Avaí voltou a sonhar com o G-4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o time catarinense encerrou uma sequência de sete jogos sem vencer ao derrotar a Portuguesa por 2 a 0, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, pela 36.ª rodada. A partida foi sofrida para os catarinenses, que só conseguiram marcar após os 30 minutos do segundo tempo com Marquinhos e Anderson Lopes.

Apesar do bom resultado, o Avaí não depende de suas forças para subir. Chegou aos 56 pontos e precisa torcer contra adversários diretos como Ceará, Boa e Atlético Goianiense nas últimas rodadas. Rebaixada, a Portuguesa é a lanterna com 25 pontos.

Tentando quebrar uma sequência ruim, o técnico Geninho resolveu bancar a estreia como titular do veterano Diego Viana para tentar acabar com a seca de seis gols marcados nos últimos 10 jogos. Ex-Portuguesa, o atacante chegou durante a parada da Copa do Mundo e entrou em campo apenas dois jogos, vindo do banco de reservas.

Apesar de mostrar um pouco de desespero em apostar em um jogador que praticamente não vinha jogando, Geninho provou que a ideia poderia dar certo. Isto porque, aos oito minutos, Viana criou a primeira chance de perigo em cabeçada que carimbou o travessão de Rafael Santos.

Sem objetivo na competição, a Portuguesa manteve uma postura digna dentro de campo. Bem fechada, tinha em Gabriel Xavier o seu oásis de talento. O camisa 10 tentou conduzir o time na base do toque de bola e envolveu o time catarinense em algumas jogadas, mas sem levar perigo ao goleiro Vágner, que só se assustou em finalização de Maycon, à esquerda, após cobrança de escanteio.

No restante da primeira etapa, os donos da casa pressionaram a Portuguesa, sempre jogando pelas laterais e usando o jogo aéreo. Rafael Santos, goleiro do time paulista, fez duas grandes intervenções em cobrança de falta de Carletto e cabeçada após escanteio.

O Avaí tentou chegar logo após a volta dos vestiários, mas o meia Marquinhos errou o alvo em cabeçada. Mesmo comandando as ações da partida, o time catarinense não conseguia levar perigo. Geninho foi colocando atacantes e a torcida foi ficando cada vez mais impaciente.

Aos 34 minutos, quando alguns torcedores já iam embora da Ressacada, o meia Marquinhos colocou fim na nuvem negra que pairava no clube. Promessa da base, Rômulo deu um tapa de primeira e deixou o camisa 10 na cara do gol. Com tranquilidade, o veterano bateu na saída do goleiro. Na sequência, a Portuguesa assustou com Matheus, que carimbou a trave em finalização cruzada. Aos 41, porém, Anderson Lopes aproveitou cruzamento da direita e garantiu a vitória.

Os dois times vão até o Nordeste para a próxima rodada, a 37.ª, no sábado. O Avaí encara o Santa Cruz, às 17h20 (de Brasília), no estádio do Arruda, no Recife. Mais tarde, às 21 horas (de Brasília), a Portuguesa encara o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. Na última rodada, os times encaram Vasco e Vila Nova, respectivamente.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 2 x 0 PORTUGUESA

AVAÍ - Vágner; Marrone, Pablo, Antônio Carlos e Thiago Carleto; Eduardo Costa (Revson), Eduardo Neto, Diego Jardel (Rômulo) e Marquinhos; Roberto e Diego Viana (Anderson Lopes). Técnico: Geninho.

PORTUGUESA - Rafael Santos; Mateus Alonso, Brinner, Luciano Castan e Bruno Ferreira; Renan, Bruno Piñateres (Matheus), Maycon, Léo Costa (Bruno Moraes) e Gabriel Xavier; Luan (Junior Alves). Técnico: José Augusto.

GOLS - Marquinhos, aos 34, e Anderson Lopes, aos 41 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Antônio Carlos e Anderson Lopes (Avaí); Bruno Piñatares, Maycon e Gabriel Xavier (Portuguesa).

ÁRBITRO - Paulo Henrique de Melo Salmazio (MS).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).