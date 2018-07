Avaí quer pressionar o Santos para respirar na tabela Vencer o Santos para permanecer na Serie A do Campeonato Brasileiro de 2011 é a única condição reservada ao Avaí na partida deste domingo, às 17 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. O time ocupa a 16ª posição e ainda terá que contar com tropeços de adversários que também lutam nas últimas rodadas contra o rebaixamento.